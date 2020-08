Les deux principaux réseaux généralistes font déjà la promotion de leur série vedette de l’automne: Antena 3 présentera «La valla» et Telecinco, «Mothers. L’amour et la vie’. Le premier d’entre eux est venu exclusivement sur Atresplayer Premium en janvier 2020, et bien que son arrivée au grand jour pour le printemps ait été promue, Atresmedia a préféré le garder pour l’automne et ne pas le diffuser pendant la crise des coronavirus.

«La clôture» et «Mères. L’amour et la vie’

D’un autre côté, «Mères. Amor y vida ‘a été présenté en décembre 2019 au festival MiM Series et à partir du 8 mai, il fait partie du catalogue Amazon Prime Video. Avec une deuxième saison déjà filmée, Telecinco ouvrira le premier lot d’épisodes de cette série mettant en vedette Belén Rueda, Carla Díaz, Carmen Ruiz et Aida Folch, entre autres.

C’est ‘La clôture’

«La clôture» nous emmène vers un avenir dystopique, en particulier celui de l’Espagne en 2045. En raison de la surexploitation des ressources naturelles et de leur rareté qui en résulte, une crise mondiale a été atteinte, avec des impositions restrictives dues à la montée des dictatures. Madrid est désormais divisée en deux secteurs par une clôture: celui de la classe privilégiée et celui du peuple restant. À l’épicentre de ce réseau complexe se trouve Marta, captive par le gouvernement, dont la famille tentera de la récupérer au cours de la série. La série est créée par Daniel Écija de sa société de production Good Mood et a dans sa distribution, entre autres, Olivia Molina, Ángela Molina, Unax Ugalde et Abel Folk.

C’est des « mères »

L’hôpital maternel et infantile est le cadre principal des «mères». Comme le dit la série, l’émergence d’une vie est un motif de fête, mais c’est aussi le début d’une lutte constante. Ici, les mères des patients sont les protagonistes, devant s’occuper de leurs enfants et reléguant leur vie professionnelle, sentimentale et affective au second plan. Cette fiction est produite par Mediaset et Alea Media et créée par Aitor Gabilondo.