Anthony Anderson, star de «Black-ish» et neuf fois nominé aux Emmy Awards, est monté sur scène aux 72e Emmy Awards pour présenter le prix de la série limitée exceptionnelle et a profité de l’occasion pour faire une déclaration sur Black Lives Matter et sa représentation à Hollywood.

«Avant d’annoncer les nominés, j’ai quelques choses que j’aimerais dire», a déclaré Anderson pour accueillir Jimmy Kimmel.

Alors que Kimmel commençait à lui dire que ce n’était pas ce qu’ils avaient décidé en répétition, Anderson l’interrompit:

«Nous avons un nombre record de nominés aux Black Emmy cette année, ce qui est formidable. C’est la partie où les Blancs commencent à applaudir.

Kimmel l’apaisa maladroitement en applaudissant et en hochant la tête, alors qu’Anderson continuait: «Cet Emmys aurait été le week-end des étoiles de la NBA et Wakanda tout en un. C’était censé être les Emmys les plus noirs de tous les temps. Vous n’auriez pas été en mesure de gérer à quel point ce serait Black. Mais à cause du COVID, nous ne pouvons même pas entrer dans ce foutu bâtiment.

Anderson a poursuivi en disant qu’il y aurait eu des discours citant Maya Angelou, Langston Hughes et même Cardi B.

“” WAP “, Jimmy”, a déclaré Anderson, répétant plusieurs fois “WAP” et provoquant une lacune dans l’audio dans ce qui aurait pu être la censure d’ABC Anderson. Cependant, il a continué à exprimer son point de vue selon lequel les voix noires méritent d’être représentées et célébrées lors de récompenses comme les Emmys.

«Ce n’est pas ce que ça aurait dû être, Jimmy. Mais tu sais quoi? J’encourage toujours tout le monde Black. Parce que les histoires noires, les performances noires et les vies noires comptent. Dites-le avec moi, Jimmy », a déclaré Anderson.

Après que Kimmel a répété à plusieurs reprises «Les vies noires comptent» avec Anderson, il l’a exhorté à «Dites-le pour que Mike Pence puisse l’entendre».

Anderson a terminé son discours en disant qu’il était normal que la cérémonie soit virtuelle parce que, “Vous ne savez pas comment nous éclairer de toute façon.” Il a ensuite présenté les nominés pour des séries limitées exceptionnelles, le gagnant étant «Watchmen».

Regardez le discours complet d’Anderson ci-dessous.