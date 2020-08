Anthony Carrigan a enduré des heures de maquillage pour devenir Dennis Caleb McCoy, un robot qui voyage dans le temps dans «Bill & Ted Face the Music».

La star de «Barry» a relevé le défi d’acteur, mais a lutté avec les exigences physiques de porter un costume aussi fou en plein été. Il avait une méthode très inhabituelle pour se rafraîchir sur le tournage du film à La Nouvelle-Orléans (plus à ce sujet ci-dessous). Le film, la troisième entrée tant attendue dans une trilogie improbable sur deux fainéants de metalhead (Alex Winter et Keanu Reeves), est arrivé à la demande et dans les salles le 28 août. C’est environ trois décennies après l’ouverture des deux premiers épisodes, les années 1989 ” L’excellente aventure de Bill & Ted »et« Bill & Ted’s Bogus Journey »de 1991.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans le projet?

Je suis fan de la franchise depuis que j’ai vu les films sur VHS. Faire partie de ce dernier chapitre, qui durait 30 ans, était incroyable.

Depuis que vous avez grandi en regardant les films, était-ce surréaliste d’agir face à Keanu Reeves et Alex Winter entièrement habillés en Bill et Ted?

C’était tellement distrayant. La première fois que j’étais dans une scène avec eux, j’avais des répliques à dire, mais je les ai oubliées. J’étais tellement émerveillé d’être en présence de Bill et Ted. Il était parfois difficile de ne pas se disperser.

Keanu et Alex ressemblent-ils aux personnages qu’ils jouent?

Ce qui est si désarmant, c’est que ce sont les gars les moins aériens que vous rencontrerez jamais. Ils sont tous les deux si brillants et érudits. C’est un peu intimidant à quel point ils sont intelligents.

Vous êtes méconnaissable en tant que Dennis, le robot qui voyage dans le temps envoyé pour tuer Bill et Ted. Combien de temps a-t-il fallu pour se mettre au costume et au maquillage?

C’était certainement un processus. Il y avait une équipe de maquillage de cinq personnes qui le mettait et nous l’avons réduit à deux heures et demie. Le plus important était de m’assurer d’avoir une certaine mobilité. Mais c’était dur. Nous étions à la Nouvelle-Orléans en été et il faisait très chaud. J’avais quarante livres de silicone, de plastique et de latex, ce qui m’a amené dans une toute nouvelle dimension d’inconfort. Si peu de ma peau réelle était en contact avec l’air que la seule façon de me rafraîchir était d’avoir deux seaux à glace et d’y plonger mes mains et mes poignets entre les prises. La climatisation n’allait pas aider avec ce costume.

Comment avez-vous créé le personnage?

J’ai été vraiment inspiré par le Tin Man de «Wizard of Oz». Une partie de cela était l’inconfort de mon costume qui rendait plus difficile pour moi l’émotion et limitait mon mouvement, donc mon personnage en est sorti.

Que se passe-t-il avec la saison 3 de «Barry»?

Je ne suis pas entièrement sûr. Ils veulent être sûrs que nous y retournerons, alors nous restons assis. Nous devions commencer la production au printemps dernier, mais cela a été interrompu par le coronavirus. Je pense que le temps supplémentaire permettra à Bill Hader et à tout le monde de dépenser encore plus d’énergie et de se concentrer à en faire quelque chose de vraiment spécial. Cela en fera probablement une saison encore meilleure.