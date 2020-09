L’acteur primé Anthony Edwards, mieux connu pour ses rôles de Goose dans «Top Gun» et, plus tard, le Dr Mark Greene sur les huit premières saisons du drame d’hôpital «ER» aux heures de grande écoute, doit vraiment vouloir bouger – il est actuellement regardant le baril d’une perte de compte bancaire sur la vente de son appartement en duplex dans le quartier aisé de Carnegie Hill à New York. Le penthouse de trois chambres et 3,5 salles de bain est coté à 7,65 millions de dollars, soit près d’un million de dollars de moins que les 8,52 millions de dollars qu’il a payés pour la place en 2015. Malgré le fait que l’acteur risque de perdre un joli sou sur la vente, Edwards ‘ ancienne propriété est un penthouse unique avec trois terrasses privées au sommet d’un majestueux bâtiment en briques et en calcaire connu sous le nom de Philip House.

Conçu par la célèbre designer Victoria Hagan, le point focal de l’aire d’un peu plus de 2700 pieds carrés est peut-être le salon et la salle à manger de 32 pieds de long. La chambre chic et minimaliste bénéficie d’un plafond à double hauteur de 16 pieds et d’une cheminée à bois encadrée par un manteau de calcaire antique. À proximité, les portes françaises, qui sont surmontées d’une élégante fenêtre cintrée, mènent à une terrasse de 450 pieds carrés orientée à l’ouest. Située séparément du salon et de la salle à manger, la cuisine aux lignes épurées comprend des comptoirs en pierre bleue belge et un mélange d’armoires en bois clair et en laque blanche ainsi que la gamme habituelle d’appareils de design de luxe.

Une chambre d’hôtes au rez-de-chaussée dispose d’une salle de bain attenante et d’un accès à la terrasse, tandis que le deuxième étage comprend une autre chambre d’amis et une salle de bain ainsi qu’un salon / salle multimédia qui pourrait facilement être converti en une quatrième chambre. Également située à l’étage, la vaste suite principale comprend un petit salon avec une terrasse privée, une salle de bains en marbre blanc moderne et, dans la chambre, un accès direct à la troisième et plus grande terrasse du penthouse – 686 pieds carrés .

Conçue à l’origine par le cabinet d’architecture Sugarman & Berger, Phillip House a été achevée à la fin des années 1920 et convertie en condos haut de gamme en 2013. En plus des services de portier 24 heures sur 24 et d’un hall d’accueil, l’immeuble de 17 000 pieds carrés comprend une salle club sur le toit, une terrasse aménagée sur le toit, un centre de remise en forme, une salle de jeux pour enfants, une salle de pratique de la musique et une chambre froide pour l’épicerie et les livraisons de fleurs.

Edwards a déclaré au Wall Street Journal en 2018 qu’il avait déménagé à New York aux environs de 2001 et avait en grande partie abandonné le métier d’acteur pendant une décennie pour être un père au foyer. Cependant, il a fait quelques apparitions récentes dans la première saison de la mini-série télévisée «Law & Order True Crime», a décroché un rôle récurrent dans «Designated Survivor» et, en 2018, a réalisé une ambition de longue date de jouer au théâtre, faire ses débuts à Broadway dans la renaissance de «Children of a Lesser God».

Cependant, avec Broadway fermé dans un avenir prévisible en raison de la pandémie COVID-19 en cours, Edwards pourrait échanger la Great White Way pour un retour à Tinseltown ou, comme tant d’autres, envisager un déménagement dans la banlieue. Quoi qu’il en soit, j’espère qu’il n’attend pas que son penthouse se vende sur le marché lent de Manhattan pour le faire.

Elizabeth Van Hiel et Aaron Allen d’Elegran détiennent la liste exclusive.