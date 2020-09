Le réalisateur madrilène Antonio Méndez Esparza vit à Tallahassee, en Floride, depuis huit ans, où il combine un travail de professeur enseignant le cinéma à la Florida State University avec la réalisation.

Ayant déjà fait ses preuves dans la fiction, en faisant «Here and Now» un conte d’immigrants mexicains qui a remporté le prix de la critique de Cannes en 2012 et «Life & Nothing More» sur une famille afro-américaine en difficulté en Floride, qui a remporté le prix John Cassavetes à le Film Independent Spirit Awards 2018, son premier documentaire, «Courtroom 3H», est en compétition au Festival du film de San Sebastian.

«Lorsque j’ai réalisé« La vie et rien de plus »en 2017, l’un des aspects émouvants que je n’ai pas suffisamment exploré était le système judiciaire», explique Esparza. «Je suis très intrigué par les tribunaux pour mineurs.»

Le tribunal unifié de la famille de Tallahassee (Floride) est spécialisé dans les affaires judiciaires impliquant des mineurs. Il utilise le modèle de tribunal unifié de la famille, selon lequel les familles sont convoquées lorsqu’elles sont accusées d’abus, d’abandon ou de négligence à l’égard des enfants. L’objectif de ce tribunal est de réunir les familles aussi rapidement et en toute sécurité que possible.

Cette façon de faire est unique, dit Esparza, «c’est un tribunal où il s’agit de réadaptation alors que le système judiciaire est généralement plus punitif aux États-Unis»

Avant d’appeler à l’action, Esparza a dû surmonter sa peur personnelle. «J’ai toujours eu peur des documentaires», dit-il, «parce que je pensais que les documents pouvaient blesser les gens dans une certaine mesure. Vous avez affaire à de vraies personnes qui peuvent être offensées par un film. »

Il a passé la meilleure partie de 18 mois à visiter le tribunal. «La décision de faire le film était insensée, et je ne pense pas être certain de ce que je faisais ou si le film serait terminé.»

Mais sa confiance a grandi à mesure que «j’ai commencé à voir le dévouement des participants légaux et la gamme de réactions différentes des familles à leur situation.»

Les séances étaient cathartiques: «À cette époque de ma vie, ma vie personnelle s’écroulait, je traversais une bataille de divorce et de garde. Une partie de ma survie a été de faire ce film et de réfléchir à ma propre relation avec les enfants et à mes responsabilités. Vous commencez à comprendre vos fautes et votre manque de jugement. Dans les accusés, je me suis vu.

Pendant deux mois, ils ont filmé des audiences et six procès en utilisant finalement deux. «Nous avons transformé la cour en studio, laissant notre équipement emprunté à l’université pendant la nuit. Mes étudiants ont aidé. Il y a eu au total 30 jours de tournage.

Le documentaire est divisé en audiences et en procès. «Les audiences sont publiques et vous y avez accès», explique Esparza. «Les procès de la statue de Floride de protection des mineurs sont clos. Cependant, le juge, en raison de sa croyance en la transparence et au premier amendement, a accepté que nous utilisions les images. “

Les histoires sont des histoires de famille déchirantes racontées par des avocats, des soignants et des parents. Une citation de James Baldwin a servi de principe directeur: «Si l’on veut vraiment savoir comment la justice est administrée dans un pays, on va vers les non protégés et on écoute leur témoignage».

Avec son inquiétude pour les documentaires surmontée, Esparza travaille sur une autre non-fiction qui se déroule en Floride. Parallèlement, il envisage également d’adapter le roman de l’écrivain espagnol Juan Jose Millas «Que Nadie Duerma» (Let No One Sleep).