Le cinéaste indien Anurag Kashyap a nié les allégations d’inconduite sexuelle portées contre lui par l’acteur Payal Ghosh.

Le 19 septembre, Ghosh a tweeté: «@ anuragkashyap72 s’est imposé à moi et extrêmement mal. @ PMOIndia @ narendramodi ji, veuillez passer à l’action et laisser le pays voir le démon derrière ce type créatif. Je suis conscient que cela peut me nuire et que ma sécurité est en danger. Veuillez aider! »

Dans une publication sur YouTube, Payal dit que l’incident présumé a eu lieu lors du tournage de «Bombay Velvet» de Fox. Le film est sorti en 2015, ce qui semblerait alors placer les allégations en 2014.

Kashyap a rejeté toutes les allégations comme étant sans fondement sur Twitter et, le 21 septembre, son avocate Priyanka Khimani a publié un communiqué de presse.

“Mon client, Anurag Kashyap, a été profondément peiné par les fausses allégations d’inconduite sexuelle qui ont fait surface contre lui”, indique le communiqué. «Ces allégations sont complètement fausses, malveillantes et malhonnêtes. Il est triste qu’un mouvement social aussi important que le mouvement #metoo ait été coopté par des intérêts particuliers et réduit à un simple outil d’assassinat de personnage. Des allégations fictives de cette nature sapent gravement le mouvement et cherchent à échanger sans raison sur la douleur et le traumatisme des victimes réelles de harcèlement et d’abus sexuels. Mon client a été pleinement informé de ses droits et recours légaux et entend les exercer dans toute la mesure du possible.

Pendant ce temps, l’ex-femme de Kashyap, Kalki Koechlin, et plusieurs femmes qui ont travaillé avec l’acteur-réalisateur-producteur ont émergé pour le soutenir. Certains commentaires ont identifié les allégations contre Kashyap comme faisant partie d’un processus récent de polarisation religieuse et partisane dans la société indienne et, en particulier, dans les médias sociaux.

Guneet Monga, qui a coproduit «The Lunchbox» aux côtés de Kashyap et d’autres, a publié une déclaration sur Twitter précédée de: «Vous n’avez pas besoin de Twitter pour expliquer ce que @ anuragkashyap72 signifie pour beaucoup d’entre nous. En tant que femme, je suis ici pour partager mon voyage et certainement ici pour appeler les taureaux ** t. Ne gâchons pas un mouvement #Metoo important pour certains agendas! »

Saiyami Kher, qui a joué dans le film original Netflix de Kashyap «Choked», a tweeté: «La première fois que j’ai rencontré

@ anuragkashyap72, il m’a appelé dans sa maison Versova. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit: «Mes parents vivent avec moi. Tu n’as pas à t’inquiéter!

«Il était censé être le” Bad Boy of Bollywood “. Sa vie selon le monde extérieur était «criblée de drogues, de femmes et de vices». La vérité, j’ai appris plus tard, était COMPLÈTEMENT le contraire.

Sayani Gupta, l’un des principaux acteurs de la série vidéo d’Amazon Prime “Quatre autres coups s’il vous plaît”, a évoqué l’attention médiatique autour de la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput, en tweetant:

«Le pire genre humain vu ces derniers mois:

1. Approprier la mort de quelqu’un pour une vendetta personnelle.

2. S’approprier l’un des mouvements les plus importants pour la vendetta politique.

#MeToo #IStandwithAnuragKashyap @ anuragkashyap72 ″

Ghosh s’est rendue sur Twitter dimanche pour nier que ses accusations étaient politiquement motivées. Pendant ce temps, la Commission nationale indienne pour les femmes a conseillé à Ghosh de leur déposer une plainte détaillée. Aucune plainte n’a été déposée auprès de la police.

Des gens qui disent que c’est pour la politique et que j’utilise mal la situation. Imaginez (Dieu nous en garde) votre sœur ou votre fille à ma place, ça peut même être la mère .. et ensuite parlons. Vous iriez en guerre contre de tels hommes. N’est-ce pas? PÉRIODE!! – Payal Ghosh (@iampayalghosh) 20 septembre 2020

Kashyap est connu pour ses titres cannois «Gangs of Wasseypur» et «Psycho Raman». Les crédits de Ghosh incluent «Sharpe», «M. Rascal »et« Patel Ki Punjabi Shaadi ».