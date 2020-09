Anushka Sharma et Virat Kohli sont tous prêts à accueillir leur premier enfant. Cependant, l’actrice a récemment organisé une mini-célébration pour une raison entièrement différente. Lisez la suite pour en savoir plus.

Swetlana Neog



6401 lit Mumbai Publié: 23 septembre 2020 02:55 am Anushka Sharma gorges sur quelques frites après que l’équipe de Virat Kohli a été témoin de sa première victoire en IPL

Les fans d’Anushka Sharma et Virat Kohli se sont réjouis lorsque le couple a annoncé la grossesse de la première il y a quelques jours. Publiez cela, les deux ont partagé de temps en temps des photos amoureuses tout en gardant leurs abonnés au courant de ce qui se passe dans leur vie. Non seulement cela, mais l’actrice a également partagé des photos dans lesquelles elle peut être vue arborant fièrement son ventre rond. À partir de maintenant, le couple est aux Emirats Arabes Unis pour l’Indian Premiere League 2020.

Eh bien, c’est une bonne nouvelle pour tous les fans de Kohli alors que l’équipe de cricket RCB a été témoin de sa toute première victoire contre RCB. Anushka a elle-même exprimé son bonheur en partageant une publication sur son pseudo Instagram. Il semble que les célébrations ne soient pas encore terminées pour le couple. En effet, Anushka a récemment partagé une photo dans l’application de partage de photos dans laquelle on la voit se gaver de frites. Non seulement cela, mais elle termine également la vidéo avec un coup de pouce.

Consultez son message ci-dessous:

Cependant, nous n’avons pas pu avoir un aperçu de l’actrice dans la vidéo. Pendant ce temps, Anushka Sharma a été vue pour la dernière fois dans le film Zero qui mettait également en vedette Shah Rukh Khan et Katrina Kaif dans les rôles principaux. Il a été dirigé par Aanand L. Rai et est sorti en 2018. Bien que l’actrice ne soit apparue dans aucun film depuis, elle a efficacement mis en valeur son talent dans le domaine de la production. Au cours des derniers mois, Anushka a produit des séries Web comme Paatal Lok et Bulbbul qui ont conquis le cœur du public.

