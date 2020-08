HISTOIRES CONNEXES

Alors que la première partie de la finale de la mi-saison de Wynonna Earp touchait à sa fin, Nicole s’était noyée et Jeremy demandait à Waverly, stupéfait, de faire confiance à ce que lui et Nedley faisaient à son partenaire. Alors… devrait-elle (et nous) laisser un peu de relâche à Jeremy?

«Je pense que nous devrions faire confiance à Jeremy et faire confiance à l’équipe de Nicole», a déclaré à TVLine, vendredi soir, le portier de l’ex-shérif, Kat Barrell, entre les scènes de tournage des derniers épisodes de la saison 4. «Ces gars ont vécu beaucoup de choses ensemble, et je ne peux pas les voir la laisser tomber. Ils essaieront certainement tout ce qu’ils peuvent!

La noyade est en fait un «plan B» pour tenter de défaire le sort jeté sur Nicole par Mam Clanton, après que la tentative de Jeremy de fabriquer un élixir soit littéralement tombée à l’eau. Mais une fois que la portée complète et sauvage du projet de Jeremy et Nedley est détaillée, des téléspectateurs comme Waverly peuvent se demander: «Qu’est-ce que la grenouille?!»

«C’est incroyable de voir le gang se battre pour honorer ses souhaits, car elle a demandé à Jeremy d’exécuter essentiellement ce sort pour annuler toute chose horrible qu’elle cache de toute évidence à tout le monde. Nous obtenons donc un peu plus d’informations à ce sujet », prévient Barrell. Et quant à Jeremy qui dirige cette émission défiant la mort, «C’est incroyable de voir que même si lui et Nicole se sont séparés depuis si longtemps, et même s’il y avait beaucoup de mal là-bas, à la fin de la journée, elle a toujours vraiment confiance lui, littéralement, avec sa vie.

Que se passera-t-il exactement ensuite lorsque la finale de la mi-saison de la série Syfy reprendra ce dimanche à 10/9 «va être assez fou», partage Barrell. «Je dirai que nous voyons un tout nouveau« côté »de Nicole qui est très inattendu. Une nouvelle version d’elle, je dirai. «

Wynonna et Doc, quant à eux, ont rencontré de manière inattendue Rosita Bustillos (star invitée de retour Tamara Duarte) alias The Woman Scorned dans la peinture effrayante des nonnes. Alors que Wynonna suit le plan d’échanger Rosita contre son bien-aimé Artisan de la paix, Doc – sortant de sa vieille «réunion» d’actualités avec Wyatt Earp – envisagera une étape audacieuse au nom de l’enterrement d’une très vieille hache.

«Ce que j’aime dans ce prochain épisode, c’est que Doc essaie de se débarrasser du passé», a déclaré Tim Rozon, qui joue Holliday, à TVLine. «Nous avons vu cela dans l’épisode 5, quand il entend Wyatt parler de Doc et il dit: ‘Ce n’est pas comme ça que ça s’est vraiment passé …’ Il commence à se rendre compte qu’il s’accroche au passé et qu’il doit lâcher prise, et que commence avec quelqu’un qui doit pardonner. Doc se rend compte que le combat n’est plus la solution. »

Mais le clan Clanton, dirigé par le vicieusement vicieux Mam et incluant le shérif Holt et sa sœur Chloé dans ses rangs, verra-t-il les choses de la même manière? Ou y a-t-il une menace encore plus imprévisible pour le noble programme de Doc?

Une chose est sûre: alors que tous les scénarios ci-dessus atteignent des tournants majeurs dans les scènes de clôture de la finale de la mi-saison, Earpers vivra à son tour un éventail d’émotions.

«J’essaie d’expliquer ce que les gens vont endurer dans les dernières minutes… Ce serait impossible à deviner», dit Rozon avec un petit rire. «Une joie totale. Allégresse. Et puis en même temps, la tristesse. Et le chagrin. Mais aussi du bonheur et de l’amour!

«Mais à peu près l’amour», affirme-t-il, «parce que je pense que l’amour englobe toutes ces émotions à un moment donné, parfois. Il y a beaucoup d’amour – le bon et le mauvais qui l’accompagne – qui se passe. «

Après la finale de la mi-saison, Wynonna Earp reviendra avec les six seconds épisodes de la saison 4 en 2021.

