Selon les rapports, le Bureau de contrôle des stupéfiants a convoqué le directeur du KWAN Dhruv dans l’affaire de la drogue de Bollywood. Continuer à lire!

Mumbai Publié: 22 septembre 2020 07h48 Après le directeur de Deepika Padukone, NCB a convoqué le directeur de KWAN Dhruv dans l’affaire de drogue de Bollywood: Rapports

Après qu’il ait été rapporté que Sara Ali Khan et Shraddha Kapoor seront convoqués par le BCN dans l’enquête sur la drogue de Bollywood, hier, dans un développement massif, le Bureau de contrôle des stupéfiants a convoqué la directrice de Deepika Padukone, Karishma Prakash, après que le nom de Deepika ait été trouvé à Jaya Les conversations sur la drogue de Saha Eh bien, le directeur de Deepika travaille avec KWAN Talent Management Agency, et c’est la même agence qui a été interrogée par la Direction de l’application dans l’affaire Sushant Singh Rajput et Karishma Prakash est l’assistante de Jaya Saha.

Et maintenant, selon les derniers rapports, il est dit que NCB convoquera le directeur du KWAN Dhruv aujourd’hui et il devrait comparaître devant le tribunal aujourd’hui. Hier, la responsable des talents de Rhea Chakraborty, Jaya Saha, a été convoquée par le BCN au sujet de l’enquête de l’agence sur l’angle de la drogue de Bollywood. De plus, Jaya Saha a également été convoquée par NCB aujourd’hui. Eh bien, des rapports de convocation du directeur de KWAN ont été publiés après que le nom de Deepika Padukone ait fait surface dans des discussions sur la drogue.

Dans les discussions WhatsApp, il est dit que le ‘D’ a demandé ‘hash, pas weed’ dans le chat avec ‘K’. Les deux noms – D et K ont fait surface dans le chat WhatsApp sur les drogues et bien que ces chats WhatsApp soient datés d’octobre 2017, dans les chats, Deepika demande “maal” à ‘K’ et à cela, K répond qu’elle l’a, mais à Accueil. De plus ‘K’ dit qu’elle peut demander à ‘Amit’ si elle le veut, car “il porte”. Maintenant, la directrice de Deepika Padukone, Karishma Prakash, a été convoquée par le NCB pour interrogatoire, et Karishma Prakash est l’assistante de Jaya Saha.

#NewsAlert | Mumbai: le NCB convoque le directeur du KWAN Dhruv. Il devrait comparaître devant l’agence aujourd’hui. Imran Khan avec des détails. pic.twitter.com/0QELadkYyc – TIMES NOW (@TimesNow) 22 septembre 2020

