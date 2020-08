Nous sommes ravis de pouvoir profiter des affiches des personnages

du phénomène estival: Despues de. Dans mille

pièces.

Hero Fiennes Tiffin comme Hardin, Josephine Langford comme Tessa et Dylan Sprouse comme Trevor, sont les protagonistes de la hit saga créé par Anna Todd, qui est réalisé dans cet épisode par le new-yorkais Rogert Kumble («Cruel intentions», «The sweetest thing») et qui sortira en salles le 4 septembre.

Despues de. En mille morceaux

est la deuxième partie du blockbuster After. Tout commence ici, dans laquelle

Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin reprennent les personnages

qui leur ont donné une renommée mondiale.

Tessa et Hardin Ils doivent affronter les difficultés de leur relation et montrer qu’ils sont faits l’un pour l’autre lorsque Trevor, Dylan Sprouse, apparaît, qui va faire Tessa repenser ses sentiments.

La saga littéraire After a été lancée dans plus de 30 pays et

a été traduit dans plus de 15 langues, en arrivant

vendre plus de 15 millions d’exemplaires Dans le monde entier. En Espagne,

édité par Planeta, plus d’un million d’exemplaires ont été vendus.

SYNOPSIS D’APRÈS

Hardin (Hero Finnes Tiffin) sera toujours… Hardin. Mais est-il vraiment le gars profond et attentionné dont Tessa (Josephine Langford) est tombée follement amoureuse, ou a-t-il été un étranger depuis le début? Elle veut s’enfuir, mais ce n’est pas si simple. Tessa s’est concentrée sur ses études et commence à travailler en tant que stagiaire chez Vance Publishing. Là, elle rencontre Trevor (Dylan Sprouse), un nouveau collègue attrayant qui est exactement le type de personne avec qui elle devrait être. Hardin sait qu’il avait tort, il veut corriger ses erreurs et vaincre ses démons. Il ne perdra pas Tessa sans se battre. Mais l’amour peut-il tout vaincre?

Les affiches d’entrée de personnages d’After. En mille morceaux est apparu en premier dans Premiere Cinema.