Ardoise propre (I)

Claudia Bermudez

22 septembre 2020-12: 02

La pression des régions productrices pour améliorer leur participation aux ressources du General Royalties System (SGR) s’ajoute à celle des sociétés minières et pétrolières qui ont été confrontées à l’hostilité et au rejet de leur présence et de leur activité dans le Régions. Comme l’ex-directrice de la DNP Gloria Alonso l’a clairement déclaré, « si nous ne montrons pas aux régions productrices les bénéfices que l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables peut apporter, ni les producteurs ni les non-producteurs ne verront les redevances ».

Certes, cet acte législatif a complètement bouleversé la SGR, tant au niveau de la répartition de ses ressources que de leur gestion. En premier lieu, les revenus ont été augmentés tant pour les départements que pour les communes productrices et portuaires, dont la dotation directe est passée de 11% à 20%, plus 5% supplémentaires pour les communes productrices. On peut dire que cette réforme a considérablement amélioré ses revenus, mais pas assez.

Mais, comme il était, selon ce que disait l’ancienne ministre des Mines et de l’Énergie, María Fernanda Suárez, pour avoir « plus d’argent pour les producteurs de manière importante et pour les non-producteurs aussi », les économies ont été sacrifiées. 34% des ressources du SGR correspondront à l’Allocation pour le Développement Régional, pour des projets de plus grand impact. D’autre part, on s’attend à ce que 12,68% soient attribués aux municipalités les plus pauvres en tant qu’allocation pour l’investissement local. Le Fonds pour la science, la technologie et l’innovation passera de 9,45% à 10%.

Il y a trois aspects pertinents et nouveaux dans la loi qui régit cet acte législatif promulgué par le Congrès de la République qui mérite d’être noté. En premier lieu, l’allocation des ressources est garantie pour la mise en œuvre de l’accord final de sortie du conflit avec les FARC, socle fondamental pour garantir le financement des plans de développement avec une approche territoriale (PDET).

D’un autre côté, les peuples autochtones se voient garantir un point de pourcentage de l’investissement de la Mission pour l’investissement local. En outre, il est explicitement établi que ce que les communes et les départements allouent à partir de leurs recettes courantes pour les allocations directes, passent respectivement de 3% à 4,5% et de 1% à 2% de leur budget biennal pour les projets de investissement axé différemment sur les peuples autochtones et les communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras.

Un autre aspect de première importance est celui de l’environnement. Il est prévu que 1% des ressources de la SGR correspondra à la Mission Environnementale, qui visera «la conservation des zones environnementales stratégiques et la lutte contre la déforestation». Enfin, lors de la priorisation et de l’approbation des projets d’investissement de l’Allocation pour l’Investissement Régional « , les » projets de récupération et de stabilisation de l’environnement et de reboisement « se démarquent.

