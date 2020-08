Ariana Grande a révélé qu’elle avait aidé à créer le nouveau single très attendu de Blackpink et Selena Gomez, “Ice Cream”, qui devrait sortir le 28 août.

Les fans spéculent sur l’implication de Grande depuis qu’elle, avec ses collaborateurs fréquents Victoria Monet et Tommy Brown, a aimé la publication Instagram du groupe K-pop du 23 juillet taquinant la chanson et son artiste vedette, qui s’est révélé plus tard être Gomez.

Le 21 août, cependant, Brown a publié une illustration promotionnelle pour le single sur Instagram avec la légende, “Produit et écrit par moi et certains de mes super amis”, marquant Grande, Monet et l’auteur-compositeur / producteurs Bekuh Boom et M. Franks dans le Publier.

La chanteuse de “7 Rings” a partagé le post de Brown sur son histoire Instagram le même jour et a écrit: “Fière de l’équipe, et tellement excitée pour ça !!! tant d’amour pour cette équipe et ces dames !!!!” Grande a également tagué Gomez, Blackpink, Brown, Monet et M. Franks dans le message, confirmant son implication au sein d’une équipe déjà empilée de hitmakers.

“Ice Cream” est le deuxième single de Blackpink de leur prochain album Blackpink: The Album, qui sortira par YG Entertainment et Interscope Records le 2 octobre 2020. Le single marque également la troisième collaboration du groupe après “Kiss and Make Up” avec Dua Lipa et “Sour Candy” avec Lady Gaga.

Regardez ci-dessous la vidéo la plus récente de Blackpink sur “Comment vous aimez ça”: