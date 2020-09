Ariana Grande a franchi une étape importante dans les médias sociaux cette semaine.

La chanteuse “7 Rings”, qui est la femme la plus suivie sur Instagram, a atteint plus de 200 millions d’abonnés, faisant d’elle la première femme à le faire sur la plateforme de partage de photos.

Selon Elle, Grande est actuellement suivie par 200,6 millions d’utilisateurs.

Les deuxième et troisième femmes les plus suivies sur Instagram sont Kylie Jenner et Selena Gomez, qui comptent respectivement 193 millions et 191 millions d’abonnés.

Quant à l’homme le plus suivi? Ce serait la star du football portugais Cristiano Ronaldo, qui compte plus de 238 millions d’adeptes. Il devance Grande pour la première place avec seulement 38 millions de followers.

En août, Grande a battu le record de streaming de Rihanna, devenant l’artiste le plus streamé sur Spotify en dépassant 20,5 milliards de streams sur la plateforme musicale.

Grande a remercié ses fans pour cet exploit dans un post Instagram, dans lequel elle a également supplié Rihanna de sortir son neuvième album afin que l’icône de la musique barbadienne puisse «légitimement» récupérer son titre d’artiste féminine la plus diffusée en streaming.