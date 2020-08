Arnold Spielberg, le père du cinéaste Steven Spielberg, est décédé mardi, a appris Variety. Il avait 103 ans.

Steven était avec son père la nuit de son décès, lui disant: «Tu es notre foyer. Vous êtes notre maison. » Il a également dit de son père, qui a été ingénieur électricien chez General Electric pendant un certain temps: «Quand je vois une PlayStation, quand je regarde un téléphone portable – de la plus petite calculatrice à un iPad – je regarde mon père et je dis , “Mon père et une équipe de génies ont commencé ça.”

En plus de Steven, il a eu trois filles, Anne, Nancy et Sue. Dans une déclaration commune, les enfants de Spielberg ont déclaré que leur père leur avait appris à «aimer faire des recherches, élargir leur esprit, garder les pieds sur terre, mais atteindre les étoiles. [and] Chercher.”

«Merci pour ma vie. Je t’aime, papa, papa, papa. Et puis ainsi puis, et puis alors, que se passe-t-il ensuite… »lui dirent-ils à son chevet.

Spielberg est né le 6 février 1917 à Cincinnati, Ohio, et a rapidement développé une passion pour l’apprentissage et l’innovation. À 6 ans, il a transformé le grenier de sa famille en un laboratoire de fortune et a conçu des inventions, invitant ses amis à s’accrocher aux électrodes d’une machine à chocs qu’il a fabriquée en câblant des batteries ensemble. À 12 ans, il a eu sa première radio amateur, ce qui a ouvert la porte à une vie de partage d’histoires avec des inconnus sur les ondes.

L’amour de la narration était quelque chose qu’il a transmis à ses enfants. «Il s’est fait des amis à la radio. Il a entendu des gens dont il ignorait l’existence. Il s’est connecté avec des étrangers et cette affabilité est quelque chose qu’il a reporté dans la vraie vie, se liant souvent d’amitié avec une autre personne en ligne chez Starbucks ou à la table à côté de lui », a déclaré sa fille Sue Spielberg.

En décembre 1941, Spielberg s’est enrôlé comme sergent dans l’armée, avant de travailler comme opérateur radio et chef des communications pour le 490th Bomb Squadron, également connu sous le nom de «Burma Bridge Busters».

Lorsque Spielberg est revenu de la guerre en 1945, il a épousé Leah Posner, qui était une talentueuse pianiste de concert, et Steven est né l’année suivante. Leurs enfants ont grandi dans un environnement qui encourageait à la fois le raisonnement logique et la marche au rythme de leurs propres tambours. Spielberg est retourné à l’école et a reçu un diplôme en génie électrique de l’Université de Cincinnati.

Après avoir obtenu son diplôme en 1949, il a obtenu un emploi chez RCA à Camden, New Jersey. Il a travaillé sur le premier ordinateur commercial et professionnel de RCA, le RCA BIZMAC, aux débuts de l’informatique. En 1956, il rejoint General Electric et participe à la conception de la série d’ordinateurs mainframe GE-200.

La carrière de Spielberg dans l’électronique l’a également emmené chez Electronic Arrays, SDS, Burroughs et IBM, le faisant voyager à travers le monde.