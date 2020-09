Le militant des droits civiques a déclaré qu’il prie pour les officiers dans la même prière que Jacob Blake et George Floyd.

Les agences de Los Angeles font des heures supplémentaires dans l’espoir de capturer le suspect responsable d’avoir ouvert le feu sur deux adjoints du shérif au cours du week-end. Les deux députés étaient assis dans leur véhicule de patrouille à Compton lorsqu’un « homme à la peau sombre » entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine s’est approché de leur voiture et a ouvert le feu. L’incident n’aurait pas été provoqué et les deux policiers seraient dans un état critique alors qu’ils se remettaient de leurs blessures.

Une récompense de 175 000 $ est offerte pour les informations menant à l’arrestation ou à l’identification de l’auteur, et l’événement violent est un point central de nombreux reportages alors que les gens abordent la violence contre la police. Les défenseurs de Blue Lives Matter ont utilisé l’incident pour approfondir leur rhétorique anti-Black Lives Matter. Il a été fortement affirmé que les personnes qui soutiennent le mouvement Black Lives Matter croient fermement à la violence contre les policiers, et le révérend Al Sharpton s’est manifesté pour dénoncer ces allégations.

« Je pense que les manifestants qui sont, depuis des mois, là-bas maintenant, moi parmi eux, devraient dire que nous ne sommes pas anti-police et que nous ne sommes certainement pas pour tuer ou tirer sur la police », a déclaré Al Sharpton sur Morning Joe de MSNBC. «Nous sommes là pour dire que la police ne devrait pas tuer ou tirer à tort des civils, en particulier dans la communauté noire. Et que les gens essaient de nous associer au meurtre, aux embuscades et à la mort, c’est faire plus pour nuire à la cause qu’autre chose. Certains, je suspect à ma façon de penser, pourrait être planté afin de nous blesser parce que c’est tellement extrême de notre position. «

« Permettez-moi d’être très clair, je prie pour la vie de ces deux officiers, tout comme je prie pour Jacob Blake qui a été abattu sept fois dans le dos à Kenosha, Wisconsin et je prie pour la famille de George Floyd », a ajouté Sharpton. « Et je prie pour tous dans la même prière. Je n’ai pas de prières séparées pour les victimes de la police et pour les policiers qui sont victimes. La même prière: que nous arrêtions cette violence insensée et cette anarchie insensée. C’est là que nous devons C’est la tradition du Dr King. C’est ce sur quoi Nietzsche a écrit. John Lewis. Quiconque se dit à gauche ou à droite a tort, c’est ce qu’ils sont. » Regardez le clip MSNBC du révérend Sharpton ci-dessous.