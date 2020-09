Elizabeth Tulloch a dévoilé le nouveau logo Superman et Lois!

La star d’Arrowverse Elizabeth Tulloch a partagé le logo mis à jour pour Superman et Lois de The CW.

Elizabeth Tulloch s’est rendue sur Twitter pour offrir aux fans un premier aperçu du nouveau logo de Superman et Lois, le prochain drame de DC Comics axé sur Man of Steel d’Arrowverse et Lois Lane. La production de la série devrait commencer le mois prochain.

Dans son message Twitter, Elizabeth Tulloch a révélé que les membres de la distribution de Superman et Lois sont arrivés à Vancouver pour commencer leurs quarantaines obligatoires avant le tournage. La série devrait sortir en janvier 2021. Découvrez son logo ci-dessous.

Le dernier des acteurs a atterri à Vancouver aujourd’hui pour commencer sa quarantaine. Se rapprocher! @cwsupermanlois 💥 pic.twitter.com/aEp8YUvLp3 – Elizabeth Tulloch (@BitsieTulloch) 14 septembre 2020

Que pensez-vous tous du logo Superman et Lois? Êtes-vous excité pour la dernière série Arrowverse avec Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires ».

Tous les détails sur Superman et Lois de The CW sont gardés secrets. La série est décrite comme tournant «autour du super-héros le plus célèbre du monde et du journaliste le plus célèbre de la bande dessinée, car ils font face à tout le stress, aux pressions et aux complexités qui accompagnent le fait d’être des parents qui travaillent dans la société d’aujourd’hui.»

En plus de Tyler Hoechlin dans le rôle de Clark Kent et d’Elizabeth Tulloch dans le rôle de Lois Lane, Superman et Lois interprètent Jordan Elsass et Alexander Garfin dans le rôle des fils des charcaters titulaires, Dylan Walsh comme général Sam Lane, Emmanuelle Chriqui dans Lana Lang et Erik Valdez dans Kyle Cushing . Écrit par Todd Helbing de The Flash, la série sera produite par Helbing, Greg Berlanti, Sarah Schechter et Geoff Johns.

Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur Superman et Lois et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour plus de contenu vidéo original!

Source: Elizabeth Tulloch

Michael Bezanidis

Michael est le rédacteur en chef de Heroic Hollywood. Quand il ne joue pas à des jeux vidéo, il écrit généralement sur le cinéma et la télévision.