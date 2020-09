Photo de Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via .

Arsenal augmentera le prix demandé pour Ainsley Maitland-Niles au milieu de l’intérêt de Wolverhampton Wanderers et de Newcastle United, selon The Sun.

Les loups sont intéressés à signer Maitland-Niles de Arsenal, rival de la Premier League, dans la fenêtre de transfert d’été, selon le rapport.

Le tabloïd britannique a affirmé que les Wanderers avaient refusé une offre de 15 millions de livres sterling pour le joueur de 23 ans, les Gunners recherchant initialement 25 millions de livres sterling.

Newcastle a également fait une enquête pour le joueur polyvalent, selon The Telegraph.

Cependant, selon le rapport du Sun, la brillante performance de Maitland-Niles contre Liverpool dans le FA Community Shield a laissé Arsenal avoir des “ doutes ”.

Les Gunners demanderaient désormais plus de 25 millions de livres sterling pour le joueur de 23 ans, que l’entraîneur-chef Mikel Arteta a déclaré qu’il aimait «vraiment», selon le rapport.

Position sensible?

Maitland-Niles, qui peut opérer en tant que milieu de terrain, arrière ou arrière, a bien joué contre Liverpool, et ses performances au cours des dernières semaines de la saison dernière étaient également très encourageantes.

Si le joueur de 23 ans reste à l’Emirates Stadium cette saison, alors il sera un atout, et il est logique que les Gunners exigent plus de 25 millions de livres sterling et en obtiennent autant qu’ils le peuvent compte tenu de sa forme récente et Appel en Angleterre.

Clive Rose / .

