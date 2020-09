Le gardien d’Arsenal Emiliano Martinez semble prêt à rejoindre Aston Villa – et cela laisserait les Gunners besoin d’un remplacement.

Martinez a excellé à la place du blessé Bernd Leno vers la fin de la saison dernière, mais avec Leno maintenant de retour, l’Argentin veut le football en équipe première ailleurs.

Alors, où va Arsenal pour un remplacement? Une rumeur intéressante a émergé dimanche, avec le Telegraph affirmant que les Gunners veulent le bouchon de Dijon Runar Runarsson.

On prétend qu’Arsenal a déjà eu des discussions avec Dijon au sujet d’un accord et que Runarsson ne coûterait que 1,5 million de livres sterling en une seule affaire.

La rumeur semble un peu étrange, car Runarsson a maintenant 25 ans, n’a pas joué du tout cette saison, n’a joué que 11 fois la saison dernière et n’a que cinq sélections pour l’Islande.

Pourquoi Arsenal le voudrait-il alors? Eh bien, la réponse pourrait bien se trouver avec l’entraîneur des gardiens d’Arsenal, Inaki Cana, qui a travaillé avec Runarsson au FC Nordsjaelland au Danemark.

C’est là que Runarsson a vraiment impressionné, gagnant son déménagement en France, à l’arrière de ces écrans, et Cana suscite sans aucun doute l’intérêt d’Arsenal alors qu’ils recherchent un nouveau butoir de secours.

Cana a même sa propre chaîne YouTube personnelle montrant les exercices de gardien de but et les faits saillants des gardiens de but qu’il a entraînés – et bien sûr, il a un certain nombre de vidéos de Runarsson en action sur sa chaîne.

Cana semble être un grand fan de Runarsson, et avec Arsenal sans aucun doute réticent à dépenser beaucoup d’argent pour un bouchon de deuxième choix, réunir l’Espagnol avec Runarsson a du sens.

