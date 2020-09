Juan Ibarra

Journal La Jornada

Mercredi 9 septembre 2020

A Lyon, en France, le Musée des Tissus (Musée des Tissus), accueillera l’exposition Vivienne Westwood. Art, Mode et Subversion, dédié au créateur de mode britannique. C’est une rétrospective qui va de la scène punk de Westwood à sa plus récente facette d’activiste.

L’exposition, composée de plus de 200 pièces comprenant des accessoires, des vêtements, des dessins et des dessins des différentes étapes créatives de la vie de Vivienne; il fait partie de la collection privée de Lee Price, un Britannique basé à Lyon, en France, qui depuis plus de 30 ans collectionne des œuvres de Westwood.

S’il s’est accentué ces dernières années, l’activisme de Vivienne n’est pas récent. Depuis la mode, le créateur s’est préoccupé de causes telles que le changement climatique et la liberté d’expression. Dans les années 1970, lui et Malcolm McLaren ont commencé à concevoir des T-shirts avec des messages provocateurs, ce qui les a conduits à être poursuivis pour obscénité.

Sa réponse a été de changer de nom pour produire des images encore plus brutes. En 1974, son magasin a été rebaptisé Sex, avec le slogan des vêtements en latex pour le bureau. Plus tard, le Sex Pistol, géré par McLaren, a remporté un grand succès. Ses designs de sangles et de fermoirs sont devenus l’esthétique de ce que les médias appelaient le punk rock. Cependant, lorsque le punk a été absorbé par l’industrie, Westwood a perdu tout intérêt.

Cette semaine Vivienne Westwood a exigé la libération de Julian Assange. Le jour du procès pour extrader l’Australien du Royaume-Uni vers les États-Unis, les Britanniques ont appelé à une manifestation devant la Cour pénale centrale d’Angleterre et du Pays de Galles, connue sous le nom d’Old Bailey.

Devant le tribunal britannique, des manifestants portant des banderoles et des masques avec la légende True punk ou justice, ont demandé de ne pas extrader Assange.

Nous avons Boris là-dedans, qui est aussi corrompu que Trump, ils ne se soucient pas de ce que les gens disent, et la presse répand l’ignorance. Donc, pour le moment, nous avons un ministre corrompu, qui travaille avec le gouvernement, et son juge siège dans ce tribunal. Et leur Old Bailey a ce prestige, qu’ils essaient d’utiliser pour dire que c’est la justice. Ce n’est pas la justice. C’est complètement illégal ce qui se passe, a déclaré Westwood.

▲ Exposition Vivienne Westwood. Art, mode et subversion de la collection britannique de Lee Price, au Museum of Textiles, à Lyon dans le sud-est de la France.Foto .

Je suis un activiste et j’ai très peur pour Assange

Je suis une militante, j’ai très peur, j’ai perdu des jours et des années de sommeil à m’inquiéter pour Julian Assange, a déclaré Vivienne aux médias locaux. Le créateur a rendu visite à l’Australien depuis qu’il était réfugié à l’ambassade équatorienne, puis à la prison de Belmarsh, après son arrestation en avril 2019. Il a également profité de ses apparitions lors des fashion week pour continuer à demander sa libération.

La créatrice a exprimé son inquiétude quant à la possibilité que l’Australien soit poursuivi en justice, s’il atteint les États-Unis, sa peine pourrait aller jusqu’à 175 ans de prison.

Juste en juillet, Westwood est allé à Old Bailey dans une cage, vêtu d’un costume jaune. Il a été assumé comme Assange, je suis le canari dans la cage. Si je meurs sous la mine de charbon, à cause du gaz toxique, c’est le signal, protesta-t-il.

Le monde est en ébullition, nous avons une guerre économique. Il n’y a pas de répartition correcte de la richesse. Commençons par la paix et la justice, les droits de l’homme. Si nous n’avons pas de droits de l’homme, c’est un cercle vicieux. Sauvez Assange, donnez une chance à la paix, a déclaré Vivianne.

Le travail de Westwood peut être vu du 10 septembre au 17 janvier de l’année prochaine. Ce sera la première fois que l’exposition sera présentée en France. La collection Price reconstitue la carrière de Westwood dans l’ordre chronologique: De King’s Road aux podiums (de King’s Road aux podiums), Des défilés (les défilés), Historicismes (historicismes), Anglomania, dans l’atelier (dans l’atelier) ) et activiste de la mode (activiste de la mode).