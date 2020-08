Photo de David Price / Arsenal FC via .

Mikel Arteta n’a pas encore décidé de laisser Emile Smith-Rowe quitter Arsenal cet été, rapporte l’Independent.

Smith-Rowe attire l’attention de nombreux clubs, son avenir à Arsenal étant désormais incertain.

Le joueur de 20 ans est considéré comme l’une des plus brillantes perspectives d’Arsenal, mais l’équipe d’Arteta cherche à lever des fonds, et l’Independant suggère que l’avenir de Smith-Rowe n’a pas encore été décidé.

Arteta veut apparemment jeter un coup d’œil à la perspective au cours de la pré-saison avant de décider de son prochain mouvement.

Arsenal pourrait prêter Smith-Rowe pour lui donner plus d’expérience, et un déménagement permanent n’est pas non plus exclu.

Si Smith-Rowe était déchargé, cela pourrait être une déception pour les supporters d’Arsenal, qui ont laissé entendre que le diplômé de l’académie avait un avenir extrêmement brillant à l’Emirates Stadium.

William Early / .

Smith-Rowe a maintenant eu deux périodes de prêt impressionnantes avec RB Leipzig et Huddersfield Town, et semble avoir la capacité d’être une star du futur.

Arteta a déclaré plus tôt cet été qu’il était ravi de travailler avec le meneur de jeu de Sky Sports, mais il semble qu’il pourrait encore quitter le club du nord de Londres cet été, tel est le désir des Gunners de gagner de l’argent.