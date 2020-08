De l’écriture

Journal La Jornada

Jeudi 27 août 2020, p. 6

Au Royaume-Uni, les théâtres ont reçu le feu vert pour rouvrir ce mois-ci, mais pour la grande majorité des salles, la possibilité que le rideau se lève bientôt est éloignée. Pour d’autres, cela pourrait même ne pas arriver.

L’industrie britannique des arts et du divertissement, l’une des plus prospères du pays, est en crise. Les acteurs, les techniciens et les propriétaires de théâtre disent qu’il est inutile de permettre aux salles d’ouvrir leurs portes et d’accueillir des invités, car presque toutes les productions perdent de l’argent quand un spectacle est plein à moins de 70%, ce qui est impossible avec la distanciation sociale.

Avec un mètre entre chaque membre du public, la plupart des théâtres devraient annuler une rangée sur deux et laisser deux sièges vides pour chacun occupé. C’est un peu comme dire à un laitier qu’il peut retourner au travail, mais il n’est autorisé à livrer que trois bouteilles par jour, a déclaré Laurie Kirkby, une ingénieure du son qui avait travaillé 10 ans sur Phantom of the Opera jusqu’à ce que la pandémie frappe.

Tous les théâtres survivent grâce à la vente de billets, et si vous ne pouvez vendre que 20% de vos places, ce n’est tout simplement pas possible. Il ne sert à rien d’ouvrir, a décrit Kirby à The Independent.

L’histoire du théâtre britannique n’est pas seulement une partie importante du paysage culturel du pays, c’est aussi une grande entreprise et un grand générateur d’emplois.

Les fermetures ont déjà commencé. Le Nuffield Theatre de Southampton, autrefois appelé le théâtre local de l’année, a annoncé qu’il fermait après plus de cinq décennies. On attend davantage, à moins que le gouvernement ne perde les règles de distanciation sociale ou n’apporte un soutien financier.