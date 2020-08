Arturo Valls continue de montrer sa bonne relation avec Atresmedia, en lançant un nouveau projet commun, cette fois de fiction. De cette manière, ils travaillent déjà sur la pré-production de la série « Deux ans et un jour », qui débutera bientôt le tournage des huit chapitres qui composent la première saison, qui fera partie du catalogue Atresplayer Premium.

Arturo Valls

Dans cette série, le protagoniste aura des points communs avec celui qui lui donne vie, puisque Arturo Valls jouera un acteur et présentateur. Cependant, la situation dans laquelle il se trouve est très différente, puisque le personnage est condamné à une peine de deux ans et un jour pour un délit d’infractions religieuses pour une blague innocente mais malheureuse.

‘Deux ans et un jour »est produit par Atresmedia Televisión en collaboration avec LaCproductora, Estela Films, Globomedia (Les Studios Mediapro) et Pólvora Films. L’équipe de scénario comprend Raúl Navarro, Miguel Esteban, Sergio Sarriá et Luimi Pérez; tandis que Montse García, Arturo Valls, Jorge Pezzi et Félix Tusell sont les producteurs exécutifs de cette fiction du label Series Atresmedia avec Lucía Alonso-Allende comme co-productrice exécutive.

C’est ‘Deux ans et un jour’

Carlos Ferrer est un acteur et présentateur qui jouit de l’affection de tout le pays depuis douze ans, mais lorsqu’il est choisi pour donner la proclamation du carnaval dans une petite ville de Séville, fait une blague qui provoque un procès pour un crime contre les sentiments religieux admis par un juge dévoué et cela se termine avec Carlos en prison. Une fois en prison, il verra que les clichés ne sont pas si précis et qu’au fond ce n’est pas si mal… Une fois à l’intérieur, Carlos est la célébrité, le prisonnier avec qui tout le monde veut prendre des selfies.