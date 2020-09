Ashley Tisdale a parlé de sa grossesse pour la première fois et a révélé des difficultés au cours de son premier trimestre.

La star de High School Musical, âgée de 35 ans, a raconté son parcours dans un article de blog publié vendredi 18 septembre. Elle a commencé par dire que c’était si bon de finalement partager la nouvelle avec le monde.

Tisdale a admis que depuis qu’elle s’est mariée, on lui a demandé de fonder une famille d’innombrables fois. “Au début, je me suis rebellée contre ça, et comme sur des roulettes, après m’être fiancée TOUT LE MONDE (et je veux dire tout le monde!) A demandé quand je me marierais”, a-t-elle expliqué. «Puis, une fois que je me suis marié, tout le monde me demandait quand j’aurais des enfants. Pour être honnête, cela me semblait juste envahissant. Je n’étais pas encore prêt pour cette étape et je voulais être égoïste et avoir Chris pour moi pendant un moment . Honnêtement, je ne l’aurais pas fait autrement. “

Tisdale a traversé un parcours de santé mentale et voulait s’assurer que la planification de sa famille était faite au bon moment. «Je ne suis pas naïf sur la façon dont un bébé change tout car j’ai une nièce et beaucoup d’amis avec des enfants», a-t-elle ajouté. “Je suis heureux d’avoir travaillé sur moi-même avant de décider de prendre cette décision. Après six ans de mariage, nous avons construit une base solide, et le moment était juste. Je l’ai donné à Dieu et à l’univers et honnêtement, je ne me suis pas senti stressé à ce sujet et puis c’est arrivé très rapidement. ” Tisdale a déclaré que son temps en quarantaine avait connu des hauts et des bas, mais qu’elle était très reconnaissante pour ce cadeau.

“Cela n’a pas été un premier trimestre facile, mais tout le monde est différent et je sais qu’il y a des gens qui ont vécu bien pire”, a-t-elle expliqué. “Je suis définitivement tombé quelque part au milieu où je n’ai pas seulement eu des nausées, mais j’ai vomi plusieurs fois et j’ai eu l’impression d’avoir une grippe intestinale pendant trois mois (Lol!).”

Ironiquement, la nuit précédente où elle a découvert qu’elle était enceinte, elle et son mari, Christopher French, ont regardé le film, En attendant Amy. “Je pense qu’Amy Schumer est incroyable et elle ne se retient certainement pas (je la recommande vivement)”, a-t-elle déclaré. “Cependant, découvrir le lendemain était SAUVAGE après avoir vu ça.”

Tisdale a déclaré qu’elle informerait les fans de son parcours de grossesse tout au long du processus. «Vous savez, dans le cadre de mon voyage non toxique, je ferai tellement de recherches et je suis également ravie d’apprendre des autres. Chris et moi sommes tellement excités et embrassons et célébrons pleinement ce moment monumental», at-elle conclu.