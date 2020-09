Photo de David Rogers / .

Aston Villa et West Ham United ont refusé de signer Said Benrahma de Brentford lors du mercato d’été, selon The Sun.

Le rapport du tabloïd britannique a décrit Benrahma comme un “ ailier excitant et imprévisible ” et a affirmé que Villa et West Ham avaient refusé de le prendre.

Crystal Palace a emménagé et devrait signer le joueur de 25 ans pour 20 millions de livres sterling, l’international algérien – qui peut également fonctionner en tant qu’attaquant – prêt à rejoindre les Eagles, selon le rapport.

Statistiques

Selon WhoScored, Benrahma a fait 42 départs et quatre apparitions de remplaçant dans le championnat pour Brentford la saison dernière, marquant 17 buts et fournissant neuf passes décisives dans le processus.

Au cours de la campagne 2018-2019, l’ailier a effectué 29 départs et neuf apparitions de remplaçant dans la ligue des Bees, marquant 10 buts et fournissant 14 passes décisives dans le processus, selon WhoScored.

Réussir en Premier League

Benrahma a bien fait en Championnat, et l’international algérien est prêt à franchir la prochaine étape de sa carrière et à rejoindre un club de Premier League.

