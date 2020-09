Astuce WhatsApp! ouvrez-le sur plusieurs appareils en même temps | .

Il existe une fonction qui vous permet d’utiliser votre application WhatsApp sur plus d’un appareil, on a beaucoup parlé du lancement d’une nouvelle fonction multi-appareil, cependant elle n’a pas encore été lancée, mais il existe déjà une astuce qui vous permet d’ouvrir votre App sur plus d’un appareil.

Il y a quelques années, l’application de messagerie instantanée appelée WhatsApp a été lancée, elle vous permet d’envoyer des messages à vos contacts téléphoniques qui ont téléchargé l’application, c’était le 3 mai 2009 lorsqu’elle a été lancée et il semble que l’application soit devenue une célébrité, tout le monde en a besoin de nos jours.

Depuis, selon Technologies avancées WhatsApp a modifié ces avancées en même temps, de nos jours nous pouvons profiter de certains avantages divertissants, il est donc nécessaire de mettre à jour chaque fois que vous en faites la demande. Pendant longtemps, il y a eu une astuce pour pouvoir utiliser l’application sur d’autres appareils également de votre téléphone, mais cette option peut ne pas être bien connue de beaucoup, elle s’appelle Web WhatsApp.

Avec cette fonction, vous pouvez profiter du chat dans le confort de votre ordinateur, pour certains c’est beaucoup plus facile que de parler avec les petites touches du téléphone, cela rappelle un peu le MSN manquant d’il y a quelques années, ils ont des similitudes, bien sûr » bourdonnements « de cette époque imposés à quiconque, malheureusement il n’y a pas de telle manœuvre pour attirer l’attention.

Il y a quelques vidéos où elles expliquent un peu plus en détail comment utiliser WhatsApp Web, nous partageons l’une des chaînes ChicaGeek, à partir du 8 mai 2020.

Cette fonction peut être utilisée par toute personne possédant un appareil Android, jusqu’à présent, WhatsApp Web est le seul moyen d’avoir l’application à deux endroits en même temps.

C’était une idée assez pratique, non seulement pour le confort mais aussi pour sa praticité, dans le cas des personnes qui travaillent actuellement à domicile et qui doivent communiquer avec leurs patrons via l’application pendant qu’elles travaillent, ont WhatsApp Sur votre ordinateur, cela facilite la communication, car vous n’avez pas besoin de vérifier votre téléphone de temps en temps.

COMMENT UTILISER LE WEB WHATSAPP:

Afin de l’ouvrir depuis votre ordinateur, ouvrez une page dans Google qui dit WhatsApp Web Scanner, afin qu’il vous donne cette option, une fois que vous avez la page ouverte, une sorte de code apparaîtra en haut à droite que vous devez scanner avec votre téléphone.

Pendant ce temps, sur votre téléphone, vous ouvrirez WhatsApp, et même dans le coin supérieur droit de la loupe se trouvent 3 points, mettez votre doigt dessus et une petite fenêtre s’ouvrira, sélectionnez l’endroit où il est dit WhatsApp Web et votre caméra s’ouvrira immédiatement prêt à scanner le code.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La prochaine chose que vous ferez est de scanner ledit code (celui de votre ordinateur) et il se connectera immédiatement, avec cela, vous aurez WhatsApp sur votre machine, ce sont des étapes très simples.

C’est un moyen sûr de parler avec vos contacts depuis votre téléphone, mais soyez prudent dans le cas où votre téléphone cesse d’avoir Internet ou échoue un peu sur votre ordinateur, vous devrez redémarrer la procédure, bien qu’une autre option que vous puissiez avoir est Ne fermez pas votre mission et n’épinglez pas WhatsApp Web à votre barre d’outils avec d’autres pages que vous fréquentez fréquemment, cependant si vous n’êtes pas chez vous, nous vous recommandons toujours d’ouvrir votre compte sur d’autres ordinateurs pour toujours clôturer votre mission.

Les étapes sont extrêmement simples, vous devez d’abord télécharger cette option depuis le Google Play Store, vous la rechercherez donc, ce n’est pas très compliqué, avec cette option, vous pouvez l’ouvrir à partir d’un autre téléphone et elle est totalement sûre alors ne vous inquiétez pas de l’utiliser.

Lisez aussi: Comment connaître l’emplacement d’un contact WhatsApp lorsqu’il vous écrit