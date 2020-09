Astuce WhatsApp pour avoir des bulles comme dans Messenger | .

Il existe une nouvelle option WhatsApp que vous aimerez sûrement, au cas où vous aimeriez discuter avec les bulles qui apparaissent dans Facebook Messiger, maintenant vous pouvez le faire dans le App.

Bien sûr, tout le monde n’aime pas cette nouvelle option technologique, même si au début il faut un certain temps pour s’y habituer, vous découvrez plus tard que ce actualisation c’est vraiment très pratique, mais il y a des gens qui préfèrent l’ancienne méthode.

Pendant longtemps « les bubujas » du chat qui apparaît dans Facebook Messenger sont devenus célèbres, et maintenant vous pouvez également en profiter sur votre compte WhatsApp.

Avec cette nouvelle option vous pouvez avoir un accès plus rapide à vos conversations, l’avantage est que vous ne perdrez aucun de vos chats, vous pouvez également l’utiliser selon le portail My Pocket, ce qui vous fera vous sentir plus en sécurité et plus à l’aise.

Bien que cette fonction soit exclusive à Facebook Messenger grâce à la technologie et aux mises à jour, vous pouvez également en profiter et l’utiliser pour WhatsApp.

Play Store peut vous proposer des applications à télécharger conformes à ces fonctions afin que vous puissiez effectuer cette procédure et les activer dans WhatsApp, et même d’autres applications de messagerie.

De la manière suivante, vous pouvez profiter de cette option également dans votre WhatsApp, c’est en fait un moyen assez simple de postuler immédiatement, puis nous vous dirons comment:

Il s’agit de l’application appelée « Notify », c’est l’une des listes dans laquelle vous pouvez avoir des bulles de discussion pour votre application WhatsApp, ce que vous devez faire est évidemment de la télécharger et de donner la permission à l’application afin qu’elle puisse accéder aux notifications des deux WhatsApp , Twitter, Telegram, entre autres applications que vous pourriez avoir pour discuter avec votre famille et vos amis.

Une autre application que vous pouvez également utiliser s’appelle « Whatsbubble », cette fonction donne également à WhatsApp la possibilité d’avoir également des bulles de chat comme dans Facebook Messenger, et de profiter de ces options.

Il y a une exception, si votre téléphone est de la marque Apple vous ne pourrez pas profiter de ces bulles donc vous devrez attendre que cette fonction soit déverrouillée pour iPhone.

Vous pouvez mettre ce chat dans le chat sur l’écran d’accueil, afin de pouvoir accéder aux chats plus rapidement et plus efficacement.

C’est grâce aux avancées technologiques que nous avons la possibilité de profiter plus facilement des avantages.

À mesure que la technologie progresse dans le monde entier, les applications l’ont fait sur un pied d’égalité, de sorte que chacune des nouvelles avancées a également cherché à faire en sorte que tout soit en parallèle, de sorte que chaque nouveau modèle de téléphone lancements apporte de nouvelles applications, de nouvelles options à utiliser.

Peu à peu WhatsApp a montré quelques astuces qui ont facilité l’utilisation de l’application, les utilisateurs sont ravis de chacune des nouvelles mises à jour de l’application car chaque fois qu’elle vous demande de mettre à jour le système, il y a ceux qui sont ravis de savoir qu’il y aura un nouveau truc que vous pouvez apprécier.

Une autre des nouvelles options que vous pouvez utiliser est les autocollants, une nouvelle option pour créer des images découpées, des centaines de personnes se sont consacrées à la création d’autocollants divertissants avec des photographies ou à la prise d’images à partir de vidéos, que ce soit des personnes normales ou des célébrités.

Une autre nouveauté apportée par l’application sont également les autocollants animés et dernièrement ceux qui incluent du son, ce qui en fait est également très facile à faire, il y a quelques mini tutoriels pour que vous puissiez les créer très facilement et surtout rapidement.

