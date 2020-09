Après trois saisons pleines d’action, Attack on Titan touche enfin à sa fin cette année. Les fans de l’anime ont eu un aperçu de ce qui attend le dernier épisode de la série avec la sortie de la bande-annonce de la saison 4 aujourd’hui, qui fait allusion à une fin épique à l’émission acclamée par la critique.

Bien sûr, avec la pandémie de coronavirus qui a mis un terme à la production de projets à travers le monde cette année, les fans se demandent quand exactement ils pourront voir l’attaque apocalyptique sur Titan se terminer par eux-mêmes. Après tout, le dernier que nous avons vu de la série remonte à juillet 2019, lorsque la saison 3 s’est terminée. Curieux de savoir Attack on Titan Saison 4? Vous avez de la chance, car nous avons des réponses pour vous. Voici ce que nous savons sur la date de sortie de la prochaine saison finale de l’anime:

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE L’ATTAQUE DU TITAN SAISON 4?

La bonne nouvelle est qu’il semble que nous soyons toujours sur la bonne voie pour voir la dernière saison d’Attack on Titan d’ici la fin de l’année. Selon Collider, Funimation, qui distribue Attack on Titan aux États-Unis, a confirmé aujourd’hui que la saison 4 est en route et sortira plus tard en 2020. Mais, comme le souligne Collider, la «nouvelle» bande-annonce d’aujourd’hui pour la saison 4 est en fait la même bande-annonce qui a été publiée en mai, et il n’y a pas encore de date de sortie officielle.

Attack on Titan La saison 4 devait initialement faire ses débuts aux États-Unis en octobre 2020, mais avec le mois prochain qui approche à grands pas et aucune date n’est fixée, nous ne savons pas si nous aurons toujours la dernière saison de l’anime dans les semaines à venir. Continuez à vérifier, car nous vous tiendrons au courant lorsque Attack on Titan obtiendra une date de sortie officielle de la saison 4.

O REGARDER L’ATTAQUE SUR TITAN:

En attendant la saison 4, pourquoi ne pas passer le temps avec les anciens épisodes d’Attack on Titan? L’anime est disponible sur plusieurs plates-formes aux États-Unis, vous avez donc votre choix. Vous pouvez regarder la première saison de 25 épisodes sur Netflix ou diffuser les trois saisons en entier sur Hulu. Attack on Titan est également disponible sur Crunchyroll, Tubi et Prime Video.

