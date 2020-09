Il doit être difficile d’être sous les projecteurs comme le sont les célébrités. Bien sûr, ils adorent ça dans une certaine mesure, et ils sont sur les réseaux sociaux et participent à la télé-réalité pour renforcer leur renommée. Cela ne facilite pas les choses lorsque les paparazzi les suivent ou que des histoires malhonnêtes sont écrites à leur sujet. Pour Aubrey O’Day, son poids est souvent le point de discussion, et la dernière discussion la rend furieuse.

Aubrey O’Day appelle au délit et riposte avec des photos horodatées d’elle-même.

Aubrey a partagé une photo d’elle-même sur les réseaux sociaux, affirmant que l’histoire et les images publiées sur Daily Mail n’étaient pas véridiques.

Posant dans un maillot de bain noir, elle a brandi un morceau de papier qui disait: “Nous sommes le 31 août 2020 à 21 heures. Je suis Aubrey O’Day. C’est dégradant!” Dans la légende sur Twitter, elle a écrit: “C’est tellement malade ce que les gens vont faire pour les appâts cliquables! Et que mon avocat avait besoin de cette photo pour me défendre contre ça … quand cette industrie va-t-elle cesser d’abuser du corps des femmes!”

Dans un tweet de suivi, répondant à un fan, elle a écrit: “me rend malade. J’étais en train de brouiller avec Brandy et Monica Verzuz. J’ai commencé ma chambre glamour et BOOM toute ma nuit est gâchée!” Elle a continué, “alors mon attny m’a fait prendre des photos avec la date et l’heure pour prouver qu’elles sont fausses. Comme, je suis fatigué de ce stupide abruti peu profond [sic] industrie.”

c’est tellement malade ce que ppl fera pour l’appât clic! et que mon avocat avait besoin de cette photo pour me défendre… quand cette industrie va-t-elle arrêter d’abuser du corps des femmes! Désolé, ma place est en désordre, actuellement en train de rénover ma chambre glamour – Je suis sûr qu’il sera écrit que je suis un thésauriseur ensuite! pic.twitter.com/Q1xU25LzMh – Aubrey O’Day (@AubreyODay) 1 septembre 2020

Ce n’est pas la première fois qu’une célébrité accuse des paparazzi de modifier numériquement des photos de femmes dans l’industrie. En juin 2019, Britney Spears a accusé les paparazzi d’avoir altéré une image d’elle pour donner l’impression qu’elle avait pris «40 livres».

“Hier, je suis allée nager, j’ai l’air d’avoir 40 livres de plus qu’aujourd’hui”, a déclaré Britney à l’époque dans une histoire Instagram. «C’est comme ça que je suis en ce moment, et je suis maigre comme une aiguille. Tu me dis ce qui est réel?

Le lendemain, elle en a reparlé, écrivant sur Instagram: “Les gens disent toujours que les gens ou les célébrités trichent avec leurs images, mais jamais ils ne questionnent les paparazzi pour avoir vendu votre photo qu’ils ont foiré !!!!”

