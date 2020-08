Audible a annoncé un nouveau service qui offrira une écoute illimitée à une bibliothèque organisée de divertissement audio. Audible Plus offrira aux abonnés un accès à 68 000 heures de contenu provenant de plus de 11 000 productions originales, livres audio et podcasts.

La nouvelle offre sera disponible pour 7,95 $ par mois. Audible continuera d’offrir son service premium basé sur le crédit pour 14,95 $ par mois.

«Audible a toujours été au cœur de l’innovation dans ce domaine», a déclaré Rachel Ghiazza, vice-présidente exécutive et responsable du contenu américain pour Audible, à Variety. «Pour nous, c’est l’occasion de mettre en valeur une narration vraiment bien conçue.»

Les membres Audible existants pourront accéder à la nouvelle bibliothèque Plus dès aujourd’hui. Les nouveaux utilisateurs pourront s’abonner au service Audible Plus à partir du 27 août.

Audible, propriété d’Amazon, a consacré ces dernières années des ressources accrues à la création de sa bibliothèque de contenu audio, notamment par le développement de programmes originaux. Parmi les originaux qui feront partie du catalogue Audible Plus, il y a «When You Finish Saving The World», écrit et interprété par Jesse Eisenberg; «Yard Work», écrit par David Koepp et interprété par Kevin Bacon; et les «Histoires d’une vie» de Dan Rather.

«Nous investissons vraiment dans une tonne de variétés de contenu différentes – avec ce débit commun qu’est la narration, et qui a cette couche de narration vraiment distinctive», déclare Ghiazza. «Nous recherchons des choses qui sont satisfaisantes et agréables pour un client. Quand vous trouvez un travail où vous avez un créateur qui a vraiment pensé au format et vraiment pensé à l’écriture pour l’audio, et quand vous commencez à voir l’interaction entre le développement des personnages et le paysage sonore, c’est vraiment assez incroyable.