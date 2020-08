Bien que la crise épidémiologique en raison du coronavirus, il semble diminuer petit à petit, Chine est toujours pendante des cas de Bunyavirus transmis par tiques, même qui, selon les rapports médicaux, enregistrent une augmentation considérable.

Début août, les autorités chinoises ont signalé 37 cas confirmés, qui a entraîné la mort de sept patients diagnostiqués avec le Bunyavirus. Cela a été découvert dans la région il y a quelques mois et a été ciblé comme un risque potentiel pour une autre alerte épidémiologique, bien qu’il semble, en surface, être maîtrisé.

Cependant, après seulement une semaine de ce rapport, les cas dans la région de Jiangsu ils s’élevaient à 60, mettant à nouveau l’alerte sur les protocoles épidémiologiques pour éviter la propagation de ce virus.

Pour l’instant, la portée de ceci est inconnue virus et le registre, ainsi que la prévention et le contrôle des infections, sont beaucoup plus rigides qu’avec les premières infections coronavirus dans 2019. Cependant, cela reste un drapeau rouge pour le système de santé chinois.

Bunyavirus: ses risques

Le bunyavirus a été découvert pour la première fois en 2009 et est connu pour être transmis des tiques aux humains et plus tard à leur méthodes de transmission don par les plaies, le sang contaminé et les voies respiratoires, son contrôle est donc crucial pour éviter la propagation.

Les symptômes des personnes infectées par ce virus sont fièvre sévère, maux de tête, douleurs à l’estomac, vomissements et diarrhée, en plus de fatigue chronique, fièvre hémorragique et dans certains cas, démangeaison de la peau.

Bien que les cas soient isolés dans une seule région de Chine, en 2020, il a été démontré à quel point le contrôle est important pour le monde épidémiologique et la robustesse du système de santé. Au cours des mois suivants, alors que la pandémie de Covid19, il sera important de pouvoir arrêter les différentes maladies, virus et bactéries qui peuvent être potentiellement dangereux pour le monde.