Dans l’univers Marvel, les croisements entre ses supergroupes de héros sont courants depuis l’âge d’argent dans les années 60. Mélanger les Avengers avec les Fantastic Four n’a pas été une exception et le faire dans un environnement cosmique n’est pas nouveau. Nous parlons ici de tout ce que vous devez savoir et retenir avant la publication d’Empyre en Espagne, afin de ne manquer aucun détail de l’événement.

Un grand comme John Byrne les a déjà réunis, alors qu’il était l’auteur à part entière de The First Marvel Family. Il a profité des « Annuels » de 1985 (Avengers Annual # 14 et Fantastic Four Annual # 19) pour créer une aventure fondamentale dans l’histoire des Skrulls, dans laquelle l’explosion d’une Hyperwave Bomb annulait la capacité naturelle de changer la forme de race, les laissant piégés dans l’identité qu’ils avaient à l’époque. Tout un drame et une grande opportunité d’intrigue. Byrne lui-même avait fait en sorte que Galactus finisse par se nourrir du monde Skrull lui-même, Tarnax IV, décimant sa population et la classe dirigeante de l’époque, l’impératrice R’Klll et la princesse Anelle incluses (dans Fantastic Four # 257 publié en 1983), provoquant le lutte de pouvoir qui s’ensuivit pour les restes de l’Empire. Dans ces « Annuels », Byrne n’était pas seul, dans The Avengers le scénario était dirigé par son bon ami Roger Stern. Les deux ont semé un nouvel horizon de possibilités pour la race multiforme la plus guerrière de l’univers.

Avengers et 4F avaient même partagé l’ancien Avengers Mansion au cours de ces années de publications. C’est lorsque le docteur Doom (en fait son héritier Kristoff Vernard prenant l’apparence du bon vieux Victor) a envoyé le Baxter Building dans l’espace pour la deuxième fois dans Fantastic Four # 278 (la première tentative avait eu lieu dans le classique Fantastic Four # 6). Reed, Sue, Johnny et Jennifer (Mr. Fantastic, The Invisible Girl, The Human Torch et Hulka) étaient à cette époque les membres du quatuor puisque Ben (l’adorable Blue-eyed Thing) était resté dans le Battle World de l’original Secret Wars. Ils ont habité la maison, que Jarvis est chargé de maintenir en ordre, jusqu’à ce qu’ils puissent être déplacés vers la tour nouvellement construite des 4 libertés. Ils ont à peine coïncidé en raison des différentes missions les uns des autres, mais les Skrulls (dont la première apparition remonte au légendaire Fantastic Four # 2) ont eu l’une de ces réunions tant attendues, à laquelle chaque groupe a atteint les domaines Skrull pour des raisons très différentes. Alors que les Avengers poursuivaient Nébuleuse, la petite-fille de Thanos (oui, dans les films, elle est sa fille, a déclaré Nuff), les 4F l’ont fait après un appel à l’aide qui les a conduits dans un piège.

Il est maintenant temps d’avoir à nouveau un croisement, important, auquel ils reviennent de chemins séparés mais avec des liens qui puisent dans les sources du passé des deux formations. Hulkling, Teddy Altman ou comme il est en train de devenir connu, Dorrek VIII, est le nouvel empereur des Skrulls à Empyre. La première chose qu’il a faite est d’unifier le Kree (dont la présence a été révélée pour la première fois dans Fantastic Four # 65) avec les multiformes, résultat de son double héritage en tant que fils de Mar-vell des Kree (le même capitaine Marvel qui est mort de cancer) et la princesse Anelle des Skrulls (décédée lors de la destruction de Tarnax IV). Dans les mains de n’importe qui d’autre, nous parlerions d’une menace énorme mais c’est le Hulkling, ses intentions ne peuvent pas être prises dans un spectre pervers, bien au contraire. La Terre a été sa planète d’adoption et il est l’un des membres les plus charismatiques de The Young Avengers (créé par Allan Heinberg et Jim Cheung), sans parler de sa relation avec William «Billy» Kaplan, Wiccan. Ou est-ce que la montée au pouvoir l’a fait changer?

Nous trouvons également une autre histoire parallèle qui affecte une autre des races connues de l’univers Marvel, les Cotati. Sa première apparition a eu lieu dans The Avengers # 133, lors de la résolution de la saga Celestial Madonna, qui a conduit Mantis à épouser The Swordsman, précédemment décédé et ramené à la vie par un membre supérieur de la race Cotati, qui cohabitait avec son corps physique. Mantis a eu un fils à la suite de cette relation, qui allait devenir une sorte de « Messie céleste ». Il a été baptisé Sequoia, du nom de l’arbre le plus noble du monde, mais il marche maintenant parmi nous sous le minuscule Quoi. Sa première apparition a eu lieu dans Silver Surfer vol.3 # 4 dans un flashback où il apparaît comme une ombre, ce n’est qu’à Fantastic Four # 325 que l’on peut pleinement le contempler.

Comme vous pouvez le voir, Empyre (ici il sera publié avec le nom traduit sous le nom d’Empire) s’appuie sur des fondations établies depuis l’origine de l’univers Marvel, depuis la publication en 1961 de Fantastic Four # 1, profitant de la richesse que de grands auteurs ont léguée au cours de la décennie des années quatre-vingt et dans une moindre mesure l’apparition du Hulkling dans la première décennie de 2000. Toutes les bandes dessinées mentionnées sont une partie importante de l’histoire de La Casa de las Ideas, au moins en ce qui concerne le niveau cosmique. Cela signifie qu’il existe une composante nostalgique importante pour les lecteurs qui ont déjà un certain âge et de nombreuses lectures derrière nous.

En gros, ce sont les données qu’il est important de connaître pour faire face avec un certain degré de satisfaction à la mini-série de six numéros USA de Marvel (en Espagne nous les recevrons en quatre versements) qui forment le noyau central de cette nouvelle aventure à Empyre, qui non seulement Il apporte la grandeur attendue d’un tel projet mais laisse place à l’humour et à la surprise de multiples façons. Pour compléter l’ensemble, il y aura divers croisements avec d’autres collections ainsi que des spéciaux qui comblent les lacunes qui ne peuvent pas être comptées dans l’intrigue principale.

Après avoir lu les quatre premiers épisodes d’Empyre, je peux seulement dire que j’attends avec impatience les deux derniers exemplaires, le cinquième récemment sorti sur le marché américain et le sixième qui n’a pas encore vu le jour et dont la publication est prévue pour le premier de Septembre. Le travail d’Al Ewing et Dan Slott dans la partie écrite et de Valerio Schitti dans le graphisme s’avère être le plus satisfaisant pour un serveur.