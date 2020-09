Il y a tellement de recettes pour meringues sèches il y a des pâtisseries dans le monde, mais celle-ci vous séduira par sa simplicité. Vous n’avez donc aucune excuse pour préparer de délicieux meringues sèches.

De quoi avez-vous besoin?

4 blancs d’œufs.

1 tasse de sucre.

1 cuillère à café de fécule de maïs.

Comment vous préparez-vous?

Versez les blancs dans un récipient, pour cette recette il est important que l’œuf soit à température ambiante. Battre à l’aide d’un batteur électrique à vitesse moyenne.

Meringue sèche

Lorsque les blancs ont doublé de volume, ajoutez les 3/4 du sucre et continuez de battre. Une fois les blancs fermes, ajoutez la fécule de maïs et le reste du sucre, et mélangez à l’aide d’un agitateur manuel.

Placez la préparation dans une poche à douille avec une buse et commencez à faire Vous meringues sur un plateau. Cuire au four à 120 ° C pendant 5 minutes ou jusqu’à coloration dorée. Bon Appetit!