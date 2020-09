TENET de Christopher Nolan sortira le 16 septembre.

Christopher Nolan est un réalisateur qui mène des débats intéressants sur son importance dans l’industrie cinématographique. D’une part, nous pourrions affirmer (avec la certitude que beaucoup seront d’accord) que il est le meilleur cinéaste aujourd’hui, quelqu’un aux dimensions énormes capable de combiner le travail tyrannique du divertissement, mais sans négliger les qualités réflexives voire oniriques de ses intrigues cérébrales.

Mais de temps en temps Nolan semble se méfier de ses histoires au point qu’il les explique encore et encore avec certains personnages. (Ne pensez-vous pas que c’est le seul travail d’Arthur dans Inception?). Mais en tant que simples spectateurs et cinéphiles avant Nolan, nous osons dire que les Britanniques ne sont ni l’un ni l’autre: Il n’est pas le meilleur réalisateur aujourd’hui et ne se méfie pas de ses locaux, bien au contraire.

Nolan fait confiance au spectateur

Nolan a connu son public, et en 22 ans, il nous a donné l’opportunité – ou la confiance – de suivre leurs histoires, d’y réfléchir, d’entrer dans un début, de se développer vers un point culminant et d’atteindre une fin qui n’est pas ambiguë. , c’est frustrant et fascinant. Leurs histoires se terminent comme nous le voulons, mais pas avec cette formule télévisuelle qui consiste à laisser une «fin» ouverte pour que l’histoire continue en faveur de ses créateurs et non du public.

Vos histoires se terminent comme moi, vous et chaque spectateur le voulez: Bruce Wayne mène une vie heureuse et épanouissante avec Selina; Leonard joue plus avec lui-même qu’avec nous; Cobb reste piégé dans un monde de rêve pour échapper à sa réalité. Les possibilités sont infinies et elles sont les nôtres. En termes simples, vous faites confiance à l’intelligence de vos téléspectateurs et l’expérience finit par être enrichissante.

Pour atteindre ces fins Nolan construit des décors impressionnants qui se distinguent par leurs productions sans faille, leurs séquences magnifiques et la cerise sur le gâteau: des histoires dont il rêve, qu’il imagine dans 10 ans et dont il trouve le moyen de les présenter en images. Mais combien de temps nous faut-il pour expliquer nos rêves, ceux que nous ne comprenons pas nous-mêmes?

Inception, qui pour de nombreux combats le titre de son meilleur travail avec The Dark Knight, est un excellent exemple. Il explique constamment le monde des rêves, la variable des temps selon le niveau, les conditions et les possibilités de certaines actions. Mais cela nous permet d’atteindre différents points de réflexion sur la réalité, l’architecture et les conditions sociales qui nous amènent à penser que le rêve est l’évasion de l’environnement que nous construisons.

Et maintenant, avec TENET, il alimente absolument tout ce qui construit son récit et son style. Son dernier long métrage est impressionnant: une production éblouissante dont les séquences d’action ne sont rien de ce que nous avons vu auparavant. Nolan propose qu’il y ait la possibilité que les objets et les personnes puissent reculer en même temps que tout le reste suit son cours linéaire.

TENET, un spectacle

Leurs jeux temporaires ont un espace sur l’écran et c’est pour le moins excitant. Un personnage se bat les mains nues avec un autre, mais à mesure que l’un avance, l’autre recule, tous deux sur la même chronologie. Il y a des explosions et des implosions simultanées. C’est un spectacle.

Mais ils ont non seulement une place à l’écran, mais aussi dans l’esprit de l’individu qui voit le film. Et nous revenons au point ci-dessus. Nolan, comme dans aucun autre film, nous livre son histoire pour en profiter à notre guise. Oui, vous vous permettez d’expliquer en quoi consiste le renversement du temps et pourquoi diable la fameuse entropie est importante. Mais ce n’est pas si constant, car son protagoniste comprend la première fois, et la tâche de suivre l’histoire incombe au visuel et à ce que le spectateur peut voir.

Ainsi, tout prend forme avec la photographie de Hoyte van Hoytema: des espaces ouverts, des villes du monde entier où un couple d’espions doit éviter la troisième guerre mondiale. TENET met en vedette un homme qui est émotionnellement distant des autres personnages et du public. Après avoir passé un test, un groupe secret appelé TENET le contacte pour qu’il soit chargé de diriger la mission de sauver le monde.

Avec TENET, Nolan réalise son rêve de faire un film d’espionnage. Le réalisateur a toujours été fan des films de James Bond et devrait reprendre la franchise à l’avenir. Mais d’abord, Nolan voulait aller de l’avant et lancer son propre film qui, heureusement pour tout le monde, Il reprend les conventions des bandes d’espionnage et leur donne un virage à 180 degrés où seuls les succès qu’il a eu tout au long de sa filmographie sont sauvés: faire confiance à son public qu’il peut en profiter sans le comprendre, ou le comprendre quand il le souhaite.

La partition et les effets sonores

TENET est écrasant, et cela augmente ou diminue en fonction de qui regarde le film. Si le spectateur ne peut ignorer les détails, il s’efforcera de comprendre la prémisse: l’inversion du monde, de tout ce qui le compose, entraînera la fin des choses et de l’humanité. Non, ce ne sont pas des voyages dans le temps, mais les différentes façons dont le temps fonctionne et nous le percevons. Mais si le spectateur est moins rigide, la seule chose écrasante dans le bon sens du terme sera le travail de Ludwig Göransson sur la partition et, bien sûr, les effets sonores.

Nolan a tendance à faire de l’édition et du mixage du son à l’envers, ironiquement. Laissez le dialogue, déjà compliqué, en dessous et mettez en évidence les effets et la musique. En tant que tel, les téléspectateurs seront au milieu d’une bataille qui va et vient en même temps. Et cela ne fait qu’ajouter à la froideur du protagoniste, qui est joué par John David Washington de manière presque robotique. Mais un agent ne devrait-il pas être comme ça?

Et les personnages féminins de TENET?

Et une autre chose. TENET est un film où l’intrigue est bien au-dessus des personnages. Tous sont là pour raconter une autre des expériences de rêve de Nolan: peu importe qui ils sont, s’ils restent à l’écran, s’ils expriment leurs émotions. Ils sont un véhicule pour révéler la chose la plus importante pour nous: le temps et le temps investis.

Y a-t-il quelque chose de « mal » avec TENET? Depuis lors. Christopher Nolan n’a pas réussi à écrire un personnage féminin en dehors de ce qu’il considère être une femme: la femme du protagoniste, la fille à laquelle ils doivent tout expliquer, la mère inquiète, la femme absente et la femme à sauver. TENET a Kat, joué par Elizabeth Debicki, qui est une femme qui déteste sa vie et son mari violent, mais accepte des circonstances désastreuses tant qu’elles ne la séparent pas de son fils.

Cela semble en faire la deuxième héroïne de l’histoire avec The Protagonist et Neil (Robert Pattinson). Mais non. Il faut avouer que Nolan l’essaie avec un personnage féminin indien qui, étonnamment, se met à la tête de la tromperie que se développe l’histoire déjà compliquée. Mais pas plus. En outre, la seule partie émotionnelle du film, vraiment la seule, réside dans Kat, reprenant l’idée que les femmes doivent être plus émotionnelles que cérébrales.

Ne vous méprenez pas. Nous détestons l’idée que les histoires sont forcées dans les discours que oui ou oui nous devons adopter aujourd’hui tels que le féministe et l’inclusion. Les histoires doivent être organiques et naturelles, et si Nolan n’a pas encore développé un personnage qui est en dehors des conventions machistes que nous voyons à l’écran, c’est bien. Seulement il serait intéressant qu’un metteur en scène de sa stature réussisse à faire un premier pas à cet égard.

TENET n’a pas pu sauver le cinéma, mais c’est le seul qui a risqué de le faire

Depuis fin août, Christopher Nolan et TENET sont chargés de sauver le cinéma en période de pandémie. Warner Bros. a conçu un plan de lancement intéressant: TENET serait d’abord lancé sur le marché international comme le marché européen, une semaine plus tard, il arriverait aux États-Unis, et enfin aujourd’hui il ouvrirait au Mexique et en Amérique latine.

Il faut voir comment cela se passe de ce côté-ci, car les chiffres ne sont pas encourageants. Bien que, pour être honnête, peu importe à quel point on parle de Nolan et de quelque chose d’aussi impressionnant que TENET, il serait difficile pour la société de revenir au cinéma. Nous en avons discuté pour qu’ils ne partent pas en prétendant que leurs numéros sont liés au travail cinématographique de Nolan. Pour rien. Warner et Nolan ont été les seuls à avoir tenté une chance avec cette version, et bien que les chiffres n’aient pas été sauvegardés, nous devons apprécier le fait que c’est le seul titre conçu pour être vu sur grand écran et qui a été publié comme il se doit.

Et pour fermer, si nous apprécions que TENET soit sorti en salles, nous continuons avec autre chose. Nolan est l’un des rares cinéastes à oser ses rêves et à bien les raconter. TENET est le plus élaboré, le plus complexe et le plus «cinématographique» de tous.

Entretien avec Christopher Nolan

Voir sur YouTube

Entretien avec John David Washington et Elizabeth Debicki

Voir sur YouTube