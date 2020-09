Avec une danse coquette, Cynthia Rodríguez rend Carlos Rivera jaloux | INSTAGRAM

La belle chanteur Mexicaine, Cynthia Rodríguez, est une femme qui s’est avérée être une personne très complète lorsqu’il s’agit de jouer, de chanter et de danser, et aujourd’hui nous savons que l’ancien membre de la Académie distille ses vastes connaissances dans les domaines susmentionnés et sa beauté dans l’émission matinale de Télévision aztèque: «Venez Joy».

Alors maintenant, elle est sous la surveillance de tout le monde, y compris ses followers sur ses réseaux sociaux officiels, son charmant petit ami Carlos Rivera et même le célèbre chanteur colombien: Sebastián Yatra.

Nombreux sont les moments qui Cynthia Rodriguez Elle a offert à ses milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux, en particulier lorsqu’elle montre sa beauté et sa silhouette enviable, comme elle l’a fait récemment avec une danse sensuelle avec laquelle elle a apparemment incité son petit ami à Carlos Rivera se sentir jaloux à cause de Interprète colombien.

Tout s’est passé après que Cynthia ait partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel, faisant de l’un des soi-disant «défis» qui inondent actuellement les réseaux sociaux les plus utilisés.

La chanteuse et animatrice a interprété le # AdondevanChallenge qui a été imposé par son ami et aussi un chanteur, le Colombien Sebastián Yatra, et en ajoutant le dévouement spécial pour la chanteuse susmentionnée, la danse sensuelle de Cynthia a captivé ses milliers de followers, mais surtout la Colombien, quelque chose que Carlos Rivera n’a sûrement pas du tout aimé.

Même si, de son côté, la danse sensuelle de Cynthia Rodríguez a confirmé qu’elle est l’une des plus belles femmes du monde de la télévision aujourd’hui et que cela n’est pas du tout passé inaperçu, au sein des réseaux sociaux.

Et comme prévu, la danse susmentionnée de l’actrice et animatrice n’est pas passée inaperçue par Sebastián Yatra, qui était en charge de commenter la publication sur Instagram: « Hé, merci beaucoup Cyn », tandis que son partenaire, l’acteur et chanteur mexicain, Carlos Rivera n’était pas loin derrière, mais se limitait à commenter un « Comme c’est beau ».

Bien sûr, les utilisateurs des réseaux ont fait leur truc, s’assurant que Cynthia essayait de flirter avec Sebastián, cependant, beaucoup d’autres étaient chargés de nier tout type de rumeurs, car ils ont souligné que la romance entre Rodríguez et Rivera est plus forte que jamais. Malgré le fait qu’ils maintiennent un profil bas devant les médias et les réseaux si célèbres et recherchés.

L’animatrice de «Venga la Alegría» surprend constamment ses adeptes avec des tenues audacieuses où elle montre sa silhouette enviable à la perfection, comme elle l’a noté dans la vidéo de # ADondeVanChallenge, où elle portait une robe courte jaune avec des imprimés blancs en plus de des talons dorés.

De la même manière, les followers de la chanteuse n’ont pas perdu de temps et se sont consacrés à commenter la publication, laissant toutes sortes de messages, indiquant sa beauté totale et incroyable, en utilisant les célèbres emojis préférés de ses fans masculins et toutes sortes de compliments dédiés. À elle.

«Tu es immensément belle ❣️», «Précieuse et belle belle dame, bénédictions», «Un autre jour sans avoir le grand corps de Cyn ”, “Belle ”, entre autres, en plus, le clip vidéo obtenu jusqu’à présent un total de 90.112.000 Je l’aime bien, et c’est l’un des favoris de ce réseau social.

Et, récemment, de la même manière, Cynthia en compagnie de Kristal Silva, a pris en charge d’élever la température dans le forum de «Venga la Alegría» avec leurs tenues respectives, et plus tard, ils ont ravi les milliers de téléspectateurs et de followers sur les réseaux avec une danse coquette et audacieuse sur la chanson « Je serai une bonne fille ».