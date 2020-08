Le programme de Selena Gomez, connue sous le nom de « Selena + Chef », a laissé des indices clairs sur la vie amoureuse personnelle de cette jeune femme, immédiatement tous ses adeptes ont été excités lorsque nous sommes tombés dans les possibilités que Selena Je pourrais sortir avec quelqu’un en ce moment.

La preuve qu’au cœur de Selena Elle est un garçon très spécial pour elle a été révélé et rien de moins que dans son émission de télévision.

Au milieu d’une des préparations de sa recette, et étant à l’antenne, Selena Gomez Elle a reçu un appel téléphonique et a immédiatement répondu « Salut, je vais devoir vous rappeler que je cuisine. » « Ok Bye » Il a reçu comme réponse Selena.

Quand Selena se tourna vers la caméra, elle marmonna «Je suis désolée! Beau garçon », et toutes les personnes présentes ont souri à l’unisson en raison de leur mystérieuse nervosité.

À la fin de l’appel presque immédiatement, Selena elle a rougi et elle avait l’air assez honteuse et très timide, et même, elle a même oublié ce qu’elle faisait!

Immédiatement les adeptes de Selena Ils lui ont apporté leur plein soutien s’il s’agissait d’une relation possible, tandis que d’autres ont commencé à tirer leurs théories pour déchiffrer qui était vraiment cet homme mystérieux.