Avoir Annie Lennox comme mère, difficile, mais ensuite c’est devenu une impulsion, dit Lola

▲ L’auteur-compositeur-interprète de 29 ans a sorti le single Back at Wrong. Ici dans une image tirée de son Facebook.

.

Journal La Jornada

Lundi 31 août 2020, p. a11

Londres. Avoir une mère primée aux Grammy Awards n’a pas toujours été facile pour la chanteuse Lola Lennox, mais elle a dit qu’elle avait réussi à transformer toute intimidation initiale en une impulsion.

La jeune femme de 29 ans, fille de la chanteuse, auteur-compositeur et ancienne star d’Eurythmics Annie Lennox, vient de sortir le single Back at Wrong.

J’ai écrit la chanson sur une relation aussi excitante et passionnée que tragique et difficile, a-t-il assuré dans une interview depuis son domicile à Los Angeles, en Californie.

Je pense que tout le monde a ce genre de relations compulsives … vous savez que vous avez des problèmes, mais vous revenez toujours là-dessus, a-t-il ajouté. Il a précisé qu’il n’était plus dans cette situation.

Lola Lennox, qui a commencé à chanter à l’âge de huit ans, a déclaré que devenir chanteuse n’était pas toujours un voyage facile. Elle a dû surmonter les doutes et travailler dur pour se sentir confiante dans le lancement de sa carrière musicale. Je voulais vraiment atteindre (…) un niveau dont j’étais fier.

Suivre les traces de sa mère l’a aidée à rencontrer des gens de l’industrie, mais elle devait encore faire ses preuves et se sentir à la hauteur de la tâche.

Avoir Annie comme mère, quand j’étais plus jeune, était comme une barre très haute que j’essayais d’atteindre, parce que j’avais ce standard à atteindre (…) quand j’étais plus jeune, c’était peut-être un peu intimidant pour moi, mais ça Je suis devenu une impulsion, a-t-il assuré.

En avril, elle a aimé s’associer avec sa mère pour chanter un duo sur le tube d’Eurythmic There Must Be an Angel pour un concert de collecte de fonds Global Citizen pour lutter contre le coronavirus, One World: Together At Home. Annie Lennox a également coproduit Back at Wrong.

Je me sens chanceuse de l’avoir pour moi, dit-elle.

Bien que Lola Lennox n’aime pas faire de sa musique un thème, elle dit qu’elle s’intéresse aux gens, à la psychologie et à l’examen des émotions.