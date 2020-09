Hé hé, toi toi! Avril Lavigne a annoncé un concert en direct d’une seule nuit au profit de la Fondation Avril Lavigne et de la Global Lyme Alliance, et il devrait avoir lieu le samedi 24 octobre.

Le concert, présenté comme #FightLyme avec Avril + Friends, comprendra un ensemble de titres couvrant toute la carrière, y compris ses plus grands succès, les favoris des fans et les titres de son album 2019 Head Above Water, qu’elle devait promouvoir en tournée cette année en personne avant la pandémie COVID-19. Des invités spéciaux qui devraient apparaître aux côtés de Lavigne doivent être annoncés au cours des prochaines semaines, et la performance est détaillée comme “la seule chance que les fans aient de la voir jouer en 2020.”

Les bénéfices du concert seront reversés aux associations caritatives susmentionnées afin de sensibiliser et de financer le traitement des personnes touchées par la maladie de Lyme, que Lavigne traite personnellement depuis 2014. Les billets pour le spectacle commencent à 25 $ avec des forfaits VIP dont une édition limitée t -shirt et un Q&A personnel avec le pop-rocker également disponibles, et ils sont disponibles sur le site Web de Lavigne.

“Je suis tellement excité que les fans et amis du monde entier se joignent à moi et à mes invités très spéciaux pour #FightLyme, qui profitera à la communauté Lyme”, déclare Lavigne dans un communiqué de presse. “Ce sera une soirée inoubliable pleine d’espoir, de bonne musique et de surprises passionnantes. Avec votre aide, la Fondation Avril Lavigne et Global Lyme Alliance peuvent continuer à transformer des vies. Connectez-vous et profitez-en!”

Lavigne a également récemment annoncé les dates reportées de l’étape européenne de sa tournée Head Above Water, qui devrait avoir lieu au début de 2021.