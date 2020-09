Interview CS: Aya Cash et Antony Starr discutent avec les garçons de la saison 2

ComingSoon.net a eu la chance de parler avec Les garçons la nouvelle venue Aya Cash et Antony Starr de Homelander à propos de la deuxième saison, qui a été créée aujourd’hui sur Amazon Prime Video. Vous pouvez consulter l’interview ci-dessous!

CONNEXES: Entretien avec CS: ​​le créateur des garçons Eric Kripke parle de musique, adaptant les bandes dessinées et plus

Dans la saison 2, les garçons fuient la loi, chassés par les Supes et tentent désespérément de se regrouper et de se battre contre Vought. Dans la clandestinité, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) tentent de s’adapter à une nouvelle normalité, Butcher (Karl Urban) étant introuvable. Pendant ce temps, Starlight (Erin Moriarty) doit trouver sa place dans Les Sept alors que Homelander (Antony Starr) vise à prendre le contrôle total. Son pouvoir est menacé par l’ajout de Stormfront (Aya Cash), un nouveau Supe connaissant les médias sociaux, qui a son propre programme. En plus de cela, la menace Supervillain occupe le devant de la scène et fait des vagues alors que Vought cherche à capitaliser sur la paranoïa du pays.

Les garçons est une vision irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que les politiciens et aussi vénérés que des dieux, abusent de leurs super-pouvoirs plutôt que de les utiliser pour de bon. C’est l’impuissant contre les super puissants alors que les garçons se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur le supergroupe connu sous le nom de « The Seven ». L’émission conserve la plupart des bandes dessinées (disponibles à l’achat ici) qui repoussent les limites de la violence et de la sexualité tout en explorant le côté sombre de la célébrité et de la renommée des super-héros.

CONNEXES: La bande-annonce de la saison 2 des garçons présente de nouvelles séquences

La série a été créée par Evan Goldberg et Seth Rogen, responsables d’une autre série subversive inspirée de la bande dessinée, AMC Prédicateur, et Surnaturel créateur Eric Kripke.

La saison 1 est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.

ComingSoon.net: Quelle est la dynamique et le rôle de Stormfront cette saison?

Aya Cash: Stormfront est une sorte d’armes à feu flamboyant après Homelander. Je pense que Stormfront est un peu habitué à être la personne en charge et la personne qui est prête à diriger et elle entre et le change vraiment. Elle est aussi très experte en médias sociaux, ce qui est vraiment précieux pour The Seven et une partie de la raison pour laquelle elle a été amenée est qu’elle est en quelque sorte connectée à ce jeune public, ce qui est comme moi en regardant tous ces YouTubers et parfois vous êtes comme marcher dans la rue à New York et les gens crient après quelqu’un et vous vous dites: «Pour qui est-ce que ces jeunes de 14 ans crient?

Elle représente cette nouvelle génération, à certains égards, de personnes capables d’utiliser différentes plates-formes pour à la fois gagner un public et utiliser ce public. Nous avons vu que dans les fans de Kpop sur Twitter, je ne suis même pas sur Twitter [laughs] et je sais qu’ils reprennent les hashtags, ces groupes ont beaucoup de pouvoir et elle sait comment les utiliser.

CS: Y a-t-il des possibilités d’échange pour les personnages ou des défis pour jouer des héros qui sont secrètement des méchants?

Antony Starr: Il n’existe pas de lumière à 100% ou d’obscurité à 100% et si tel est le cas, vous entrez très rapidement dans le monde de la moustache virevoltante des méchants de la bande dessinée de la vieille école, le méchant par excellence qui ne fait rien d’autre. Je pense que ce qui rend le personnage plus intéressant et je pense que nous avons vraiment essayé de creuser avec Eric Kripke, notre showrunner et scénariste en chef, est la raison pour laquelle, vous savez, pourquoi les gens font ce qu’ils font. Dans la première saison, nous voyons que Homelander ne fait pas ce qu’il fait parce que « Mwahahaha, c’est bon d’être mauvais », c’est parce qu’il est profondément, profondément traumatisé parce qu’il a été élevé comme un rat de laboratoire et ne comprend tout simplement pas comment se comporter avec personnes ou à d’autres super-héros ou à quiconque d’une manière qui est fonctionnelle ou que nous jugerions normale.

Je pense que regarder la raison pour laquelle il est crucial pour nous de nous éloigner de ces écueils des personnages unidimensionnels ou bidimensionnels qui ont une durée de conservation très courte. Si vous avez un personnage d’une seule note, vous ne pouvez pas en faire beaucoup avant qu’il ne soit à court de jus. Je sais que Homelander peut aller à peu près n’importe où et je dirais la même chose avec le personnage d’Aya où elle entre et ils ont choisi une personne charmante et lui ont demandé d’être méchante, ce qui est la bonne voie à suivre, car s’ils jetaient une chienne et demandaient qu’elle soit gentille, alors ça n’a pas le même effet. Aya est arrivée et son personnage est une force et c’était tellement amusant d’être sur le court de tennis avec elle.

En espèces: Stormfront est intéressant parce que j’ai l’habitude de jouer des personnages de bad girl, c’est-à-dire des femmes profondément traumatisées ou autodestructrices que nous n’avons pas nécessairement vues comme la fille d’à côté, mais toujours au cœur de l’or et c’est en quelque sorte L’opposé. Elle est presque les filles rondes d’à côté avec un cœur d’acide, donc c’est une dynamique vraiment intéressante, c’est vraiment amusant de jouer un personnage avec lequel vous êtes vraiment d’accord parfois, mais ses intentions ne sont pas bonnes.

CS: Comment était-ce d’entrer dans le noir en tant que Stormfront?

En espèces: Je pense que c’est en partie la raison pour laquelle j’étais vraiment excité de le prendre parce qu’il est très compliqué pour quiconque d’assumer un rôle comme celui-ci en termes d’histoire, nous ne sommes pas éloignés du monde dans lequel nous vivons, mais surtout quelqu’un comme moi, que vous pouvez interpréter une fois que vous voyez la saison. Je ne suis pas celui que vous choisiriez généralement dans ce genre de rôle pour de nombreuses raisons et je pense que c’est ce qui le rend intéressant dans ce contexte. Les bandes dessinées ont leur propre monde et j’ai l’impression Les garçons la série l’utilise comme un point de départ. Il a également été écrit il y a plus de 10 ans, il y a donc certaines mises à jour qui doivent avoir lieu.

Soyons réalistes, il y a des gens qui vont venir après le fait que Stormfront est joué par une femme, les gens se diront: « Oh, un autre échange de genre, ils le font parce que nous avons besoin de plus de femmes dans la série, ‘et ce que j’apprécie dans la série, c’est qu’ils le font avec intentionnalité. Il ne s’agit pas de «Oh, nous avons besoin d’une autre femme», il s’agit de savoir comment mettre à jour ce personnage pour le moment et habiller ce personnage de la nature agréable au goût dans laquelle nous voyons maintenant ce genre d’obscurité. C’est compliqué, c’est pas comme si c’était facile [laughs], mais je pense que les scénaristes ont fait un travail vraiment merveilleux en mettant à jour les bandes dessinées pour notre moment actuel.

Starr: Si vous sortiez directement des bandes dessinées, si vous tourniez les bandes dessinées, vous ne seriez pas en mesure de les voir, vous ne seriez pas en mesure de les projeter n’importe où. C’est joli là-bas et, comme Aya l’a dit, c’est un honneur à l’équipe de rédaction qui, ils taillent les morceaux et gardent les éléments nécessaires pour créer le spectacle et garder l’intégrité de la bande dessinée, mais aussi supprimer une partie des des choses qui rendraient cette émission impossible à diffuser.

Ccendre: Il y a une excellente citation, je vais mal identifier qui a dit, je pense que c’est Werner Herzog: «Le documentaire n’est pas un fait, c’est l’esprit de vérité», quelque chose comme ça. je pense Les garçons, la bande dessinée, est essentiellement le matériau de départ et Les garçons, le spectacle, est l’esprit de la bande dessinée.