Ayo Edebiri remplace Jenny Slate comme Missy pour Big Mouth de Netflix

Les derniers mois ont vu le talent créatif derrière Apple Parc central et Netflix Grande bouche prennent la décision de refondre leurs personnages biraciaux avec des stars de race appropriée et maintenant cette dernière a trouvé sa nouvelle voix pour Missy Foreman-Greenwald avec Ayo Edebiri (Dickinson, Côté ensoleillé), selon The Hollywood Reporter.

Au milieu des manifestations entourant la mort de George Floyd en juin, Kristen Bell et Jenny Slate sont parvenues à la décision mutuelle avec les créateurs de leurs séries respectives de quitter leurs rôles dans le but d’assurer une représentation raciale appropriée avec les personnages et le casting. derrière eux. Cloches Parc central personnage, Molly Tillerman, a trouvé une nouvelle voix dans L’Académie des parapluiesEmmy Raver-Lampman en juillet dernier, avec l’équipe de création travaillant avec Bell pour trouver un nouveau personnage à incarner.

Bien qu’Edebiri reprenne le rôle de Missy de Slate, la majorité de la quatrième saison comportera toujours la voix de cette dernière car elle avait principalement terminé la production de ses épisodes tandis que les deux derniers épisodes de la saison présenteront Edebiri à la partie, avec elle. dialogue déjà enregistré

Se concentrer sur les plaisanteries de grandir, Grande bouche est une comédie animée pour adultes énervée d’une demi-heure des meilleurs amis de la vie réelle Nick Kroll (Fête de la saucisse) et Andrew Goldberg sur le glorieux cauchemar qu’est la puberté chez les adolescentes. Comédien John Mulaney (Saturday Night Live) prête sa voix au personnage d’Andrew, tandis que Kroll (qui sert de co-créateur, producteur exécutif) fait entendre plusieurs personnages, dont Nick.

Nick Kroll, Andrew Goldberg et les scénaristes-réalisateurs Mark Levin et Jennifer Flackett sont tous les créateurs et producteurs exécutifs de la série. La série est une production Netflix et s’est avérée être un grand succès depuis ses débuts en 2017, conservant un rare taux d’approbation de 100% des critiques sur Rotten Tomatoes pour ses première et deuxième saisons.

Les trois premières saisons de Grande bouche sont actuellement disponibles pour diffuser sur Netflix tandis que la quatrième saison devrait faire ses débuts cet automne.