Baker Mayfield a changé sa position sur l’agenouillement pendant l’hymne national, avant l’ouverture de la saison de dimanche.

Le quart-arrière des Browns Baker Mayfield ne prévoit plus de s’agenouiller pour l’hymne national lors de l’ouverture de la saison de l’équipe, revenant sur une décision qu’il a prise plus tôt pendant l’intersaison.

Andy Lyons / .

« Après avoir lu de nombreuses lettres et messages … on m’a montré qu’un geste tel que s’agenouiller ne fera que créer plus de division ou de discussion sur le geste, plutôt que d’être une solution au problème actuel de notre pays », a écrit Mayfield sur Twitter, samedi. . « Cela étant dit, je choisis de défendre les deux hymnes pour montrer du respect, de l’amour et de l’unité à toutes les personnes impliquées. »

Mayfield dit qu’il respecte toujours la décision de l’un de ses coéquipiers qui choisit de s’agenouiller pendant l’hymne: « Je respecterai tous mes coéquipiers quelle que soit leur décision. Nous avons eu des discussions significatives sur ce à quoi ressemble le vrai changement, et ce changement prend tout. de nous être ensemble. Mon cœur est encore plus passionné qu’il y a des mois, car nous ne sommes pas près d’être là où notre pays doit être. J’adore ce pays, mais ces défis et l’adversité sont une opportunité pour beaucoup des changements nécessaires pour des problèmes qui durent depuis trop longtemps. Cela dépendra de la manière dont nous gérons l’adversité et profitons de nos opportunités. «

Avant samedi, Mayfield avait insisté sur le fait de représenter l’hymne. Le 14 août, il a expliqué pourquoi il prévoyait de s’agenouiller: « Il y a un problème de droits de l’homme qui dure depuis longtemps, et j’y crois. Ce n’est rien contre les militaires ou quiconque a servi. Quiconque connaît mon histoire sait que je soutenez complètement les militaires et les gens qui servent notre pays pour les bonnes raisons et faites-le pour la justice. «

Les Browns affronteront les Ravens à 13 h, dimanche.

