Lors de la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom 2020, Bandai Namco a publié une nouvelle bande-annonce pour son prochain jeu Scarlet Nexus. La bande-annonce elle-même est assez incroyable car elle montre plus de gameplay du titre que ce que nous avons vu jusqu’à présent. Alors que vous et un groupe de coéquipiers dotés de capacités extraordinaires, sortez des monstres qui semblent être des créations déformées du monde qui vous entoure. Avons-nous mentionné que le monde autour de vous ressemble à une post-apocalypse? C’est vous et votre équipe contre le monde pour garder l’humanité en vie? Profitez de la bande-annonce ci-dessous ainsi que d’un nouvel ensemble de captures d’écran en attendant de savoir quand le jeu sortira.

Un aperçu de l’œuvre d’art de Scarlet Nexus, gracieuseté de Bandai Namco.

Dans un avenir lointain, une hormone psionique a été découverte dans le cerveau humain, conférant aux gens des pouvoirs extra-sensoriels et changeant le monde tel que nous le connaissons. Alors que l’humanité entre dans cette nouvelle ère, des mutants dérangés connus sous le nom d’Autres commencent à descendre du ciel avec une soif de cerveaux humains. Imperméables aux armes conventionnelles, celles qui ont des capacités extra-sensorielles aiguës, appelées médiums, sont notre seule chance de lutter contre les assauts d’en haut et de préserver l’humanité. Depuis ce jour fatidique, les médiums ont été repérés pour leurs talents et recrutés dans l’Autre Force de répression, la dernière ligne de défense de l’humanité. Incarnez Yuito Sumeragi et découvrez les mystères d’un futur Brain Punk entre technologie et capacités psychiques. La nouvelle bande-annonce met en évidence les différentes formes de capacités psychiques que les joueurs peuvent attendre de Yuito et des membres de l’Autre Force de Suppression. Un nouvel art de personnage présente ces membres OSF: Hanabi, Nagi, Fubuki et Kasane.

