Bande-annonce exclusive LX 2048 tirée du drame dystopique proche du futur de Guy Moshe

ComingSoon.net lance l’exclusif LX 2048 bande-annonce du scénariste / réalisateur Guy Moshe (Bunraku) prochain drame dystopique dans un futur proche sur la recherche d’un père d’une voie à suivre pour sa famille avant que son temps ne s’écoule et qu’un clone prenne sa place. Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Nous sommes 2048. L’humanité a maintenant détruit la couche d’ozone à un tel point que les êtres humains normaux ne peuvent pas sortir pendant la journée. Les gens passent leurs heures de veille la nuit et presque tout est fait dans le royaume virtuel. Du travail à l’école en passant par la socialisation, la plupart des gens restent à la maison et mènent leurs affaires à partir de leurs espaces désignés en réalité virtuelle. La dépression mentale est devenue si répandue que toute la population est obligée de prendre la pilule 001LithiumX délivrée par l’État.

Dans ce nouvel ordre mondial, Adam Bird (James D’Arcy) est une race rare. Adam insiste pour se réveiller pendant la journée. Il insiste pour quitter sa maison et aller travailler dans un bureau physique. Il a 3 enfants à une époque où la plupart des gens se reproduisent à peine et il refuse catégoriquement de prendre 001LithiumX, se battant pour rester humain dans un monde qui se transforme rapidement en artificiel.

Mais les choses changent quand Adam découvre que son cœur est mystérieusement défaillant. Sans possibilité de greffe d’organe, Adam doit maintenant être remplacé par une mise à niveau clonée – une version améliorée de lui-même qui sera fournie à son ex-épouse dans le cadre du régime d’assurance gouvernemental Premium 3. Hors de contrôle, Adam commence à vivre avec du temps emprunté, cherchant à trouver une solution avant que sa réplique ne soit envoyée pour élever ses enfants et remplacer son existence à tous les niveaux.

James D’Arcy (Dunkerque, Broadchurch, Marvel’s Agent Carter) fait la une du casting comme un homme qui a résisté à l’exode de l’humanité vers la réalité virtuelle. Alors que sa mort approche à grands pas et qu’un clone est prêt à intervenir en tant que mari et père, Adam lutte pour trouver un moyen de sortir de sa situation, pour protéger sa femme (Anna Brewster, Star Wars: Le réveil de la force, Versailles) et les enfants. Le casting est complété par un collaborateur fréquent de Spike Lee et nominé aux Tony Awards Delroy Lindo (Malcolm X, Da 5 sangs, Le bon combat) et la gagnante des BAFTA Gina McKee (Nos amis du Nord, Les Borgias, Fantôme Fil).

LX 2048 sera disponible à la location ou à la propriété le 25 septembre sur Amazon, iTunes, Comcast, Spectrum, Dish, DirecTV, Vudu, et plus encore aux États-Unis et au Canada auprès de Quiver Distribution.

