Si vous voulez vous faire plaisir et surprendre votre famille avec une délicieuse collation que vous pouvez préparer chez vous, alors ne restez pas avec l’envie de le faire, vous verrez que c’est très simple à faire.

Délicieux bars maison Délicieux bars maison

Ce dont tu auras besoin:

1/3 tasse de beurre d’arachide

1/4 tasse de miel

2 tasses d’avoine entière

1 tasse d’amandes grillées

1 cuillère à café de vanille

1/4 cuillère à café de sel

1/4 tasse de raisins secs ou de dattes (facultatif)

1/4 tasse de gouttes ou de pépites de chocolat (facultatif)

Mode de préparation:

La première chose que nous allons faire est de préchauffer le four à 180 ° C.

Dans une casserole moyenne à feu moyen, nous ajouterons le beurre d’arachide avec le miel.

Attendez qu’un mélange homogène et lisse se forme, il sera temps d’ajouter l’avoine, le sel et la vanille, tout doit être mélangé. Ensuite, nous ajouterons les amandes grillées et les raisins secs.

De délicieux bars maison

Quand il est temps, retirez du feu et ajoutez le chocolat.

Il ne vous reste plus qu’à placer votre mélange dans un moule préalablement graissé et à le cuire pendant environ 15 à 20 minutes.

Sortez-le du four et dégustez!