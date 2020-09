Le défenseur de Leeds United, Barry Douglas, a déclaré au Yorkshire Evening Post qu’être exclu de l’équipe pouvait être frustrant.

L’Écossais a été signé de Wolverhampton Wanderers en 2018, après avoir joué dans leur saison de promotion avec cinq buts et 14 passes décisives.

Douglas a contribué avec cinq passes décisives au cours de la campagne 2018-19, mais a ensuite enduré une saison difficile la saison dernière.

Douglas n’a réussi que 15 matches de championnat la saison dernière, avec Stuart Dallas apparemment l’arrière gauche de premier choix de Leeds.

MEILLEUR substitut inutilisé de CHAQUE Finale CL

mariée

651088

MEILLEUR substitut inutilisé de CHAQUE Finale CL

/static/uploads/2020/08/631565_t_1598549384.jpg

631565

centre

Cela a donné lieu à des spéculations sur Douglas et son avenir à Elland Road, en particulier avec Leeds qui tient à l’arrière gauche de Liverpool Yasser Larouci selon Goal.

Le Daily Mail a rapporté le week-end dernier que le Celtic avait eu des entretiens avec Leeds sur un accord pour Douglas, avec Neil Lennon désireux d’amener le joueur de 30 ans à Glasgow.

Douglas serait considéré comme un concurrent pour Greg Taylor à Parkhead, mais il a maintenant admis sa frustration d’être sur la touche à Leeds.

Stephen White – CameraSport / CameraSport via .

Cela suggère que Douglas voudrait un rôle de départ, et il semble en fait déterminé à se frayer un chemin dans l’équipe de Leeds cette saison de toute façon, ce qui signifie que les espoirs du Celtic pourraient être entachés.

«Le gérant prend les décisions à la fin de la journée», a déclaré Douglas. «J’ai besoin de vivre avec ça. Cela peut parfois être frustrant, mais c’est un jeu d’équipe et ce n’est pas tout à propos de moi. J’ai juste besoin d’être prêt quand j’en ai l’opportunité et je pense avoir montré que j’étais prêt [last season] et j’ai aidé l’équipe quand je le pouvais.

«C’était bien de contribuer, mais finalement je veux jouer plus comme tous les joueurs, donc ça va être un défi pour tout le monde d’être sur leurs gardes et d’être à leur meilleur», a-t-il ajouté.

Alex Davidson / .

Dans d’autres nouvelles, “ En fait, un homme des déchets ”: les fans d’Arsenal réagissent à ce que Emery aurait prévu