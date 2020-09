Il semble qu’il n’y ait pas de fin au débat d’initié-outsider dans les nouveaux cercles de Bollywood, en particulier à la suite de la disparition prématurée de Sushant Singh Rajput et de l’industrie cinématographique hindi traînée dans la boue par la suite, certains points pertinents étant soulevés et plusieurs allégations sans fondement lancées. autour. Par conséquent, il est tout à fait naturel que toute célébrité avec laquelle nous conversons récemment, reçoive cette requête, et la dernière à y répondre, si l’on peut ajouter, est Barun Sobti, qui a présenté l’une des plus rationnelles, impartiales et perspectives simples sur ce sujet qui fait rage. Dans une interview exclusive avec BollywoodLife, Barun a réussi à démystifier certaines erreurs entourant les luttes des étrangers à Bollywood tout en discutant de son nouveau film Web, Halahal, et de son propre parcours dans l’industrie. Lire aussi – Barun Sobti brise les mythes du népotisme: “ Tout le monde pense que je veux être la plus grande superstar, désolé, cela n’arrive pas ” [Exclusive]

Étant donné que ses trois films précédents ont été diffusés en salles en série, nous avons demandé à Barun Sobti s’il se sentait plus à l’aise que Halahal sortait directement sur OTT. À notre grande surprise, il a dit: «Oui, cela s’est produit, pour être honnête avec vous, et j’espère que cela aurait été différent pour au moins un film. Parfois, vous pouvez être malheureux, mais je crois toujours que vous obtenez ce que vous méritez. Je n’ai donc rien à redire à ce sujet. Lire aussi – Critique du film Halahal: Le thriller noir de Barun Sobti et Sachin Khedekar a ses moments, mais il est trop mélancolique

Reliant ce que Barun a dit au récit de la façon dont les étrangers obtiennent un accord extrêmement brut à Bollywood, nous avons sondé davantage l’acteur, après quoi il s’est mis à briser certains mythes. «Oui, absolument (croyant que chacun obtient ce qu’il mérite dans l’industrie). Je crois que les bonnes choses sont difficiles voire impossibles à cacher, et si je ne reçois pas mon dû… (marque une pause) tout le monde pense, je veux être la plus grande superstar, désolé, ça n’arrive pas. Vous devez connaître votre réalité. C’est un fait que les nouveaux arrivants obtiennent une affaire brute. C’est très difficile pour les étrangers, mais en même temps, ce n’est pas non plus facile pour les initiés. Chaque individu dans ce monde, chaque être, a sa propre lutte – ce n’est pas de la philosophie, mais juste d’être pratique. Je suggérerais que si vous êtes un étranger, ne pensez pas que je vais être repéré, et que tout le reste va arriver, cela n’arrivera pas, c’est une industrie très, très difficile. , mais si vous réussissez ici, c’est la meilleure chose au monde. Lire aussi – Bande-annonce de Halahal: La comédie sombre et l’intrigue sont les points forts de cette vedette de Barun Sobti-Sachin Khedekar

Le nouveau film Web de Barun Sobti, Halahal, avec l’acteur vétéran Sachin Khedekar, a récemment vu une sortie numérique. L’intrigue tourne autour d’un médecin et d’un flic unissant leurs forces dans une enquête officieuse sur la mort de la fille de l’ancien.

Restez à l’écoute de BollywoodLife pour les derniers scoops et mises à jour de Bollywood, Hollywood, South, TV et Web-Series.

Cliquez pour nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Helo et Instagram.