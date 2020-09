Pour Javicia Leslie, être choisi comme Ryan Wilder, l’alter-ego de la nouvelle Batwoman dans la saison 2 de la série CW, était le destin.

«Je venais littéralement de finir de prier et j’ai regardé par-dessus et c’était mon manager [calling]», A révélé Leslie samedi dans le panel« Batwoman »de DC FanDome. «Dans mon esprit, je savais: ‘Elle m’appelle pour me dire que je n’ai pas compris, bon sang!’ Puis j’ai répondu et elle a dit: ‘Bonjour, puis-je parler à Ryan Wilder, s’il vous plaît?’ “

Leslie est apparu sur le panneau avec les membres de la distribution Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson et Nicole Kang, ainsi que les producteurs exécutifs Caroline Dries et Sarah Schechter. Ensemble, ils ont discuté de l’importance de Leslie dans le rôle de Batwoman et ont taquiné quelques points de l’intrigue pour la deuxième saison de la série, qui débutera en 2021.

Ryan Wilder de Leslie remplace Kate Kane après que la star Ruby Rose ait quitté la série. Contrairement à Kate, qui est la cousine de Bruce Wayne et issue d’un milieu riche, Ryan est un ancien trafiquant de drogue avec une éducation difficile.

«Ryan est un nouveau personnage dans le monde de DC et elle a beaucoup à faire contre elle. C’est une fille qui était une statistique d’injustice au moment de sa naissance », a déclaré Dries. «Le système n’a pas été fait pour cette personne et elle combattra constamment le système. Elle l’a combattu toute sa vie et elle le combattra en tant que Batwoman.

Dries a expliqué qu’elle et son collègue producteur exécutif Schechter savaient en «cinq secondes» que Leslie était celle pour le rôle – et Leslie ressentait la même chose.

«Quand j’ai lu la description du personnage, c’était définitivement moi», a déclaré Leslie. «J’adore l’idée que c’est maladroit rencontre badass rencontre une personne qui n’aime pas qu’on lui dise quoi faire, une personne qui ne suit pas les règles … j’aime le fait que Ryan est juste qui je suis, un désordre chaud . »

En tant que première Black Batwoman, Leslie a hâte de fournir une représentation à l’écran à une nouvelle génération de fans de DC. Elle représentera également la communauté LGBTQ +, car Ryan et elle-même s’identifient comme bisexuelles. Leslie a déclaré que la réponse des fans à cela avait été extrêmement positive.

«Je faisais défiler Instagram et regardais tous ces nouveaux abonnés qui avaient des arcs-en-ciel dans leur bio, et je me sentais… exactement ce que j’ai toujours voulu être, qui est un modèle», a déclaré Leslie. «Je me sens honoré de pouvoir être une voix pour ma communauté, puis de jouer un personnage qui représente ma communauté de la même manière – ce n’est pas une chose courante pour une actrice.»

La représentation sera également importante pour Ryan’s Batsuit, qui, selon Leslie, comportera ses cheveux naturels et texturés. Le costume changera également au fil du temps à mesure que Ryan deviendra plus à l’aise en elle-même et en son identité de super-héros.

«Comment pouvons-nous être sûrs que Ryan ne cache pas ce qui la rend géniale, avec ce costume?» Dit Dries. «Donc ça va être un peu une évolution. Nous verrons le costume évoluer au début de la saison. Ryan est comme: ‘Pour que je me sente habilité dans ce truc, il faut avoir l’impression que cela représente quelque chose pour lequel je me bats.’

Le panel a également fourni quelques indices sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre lors de la deuxième saison de l’émission, qui sera centrée sur la mystérieuse disparition de Kate Kane. Alors que Ryan reprend le personnage, Dries a révélé qu’elle deviendrait plus proche de la famille Kane que prévu.

“Ryan va, ironiquement, unir finalement la famille Kane”, a déclaré Dries. «Qu’ils le réalisent ou non, il y a tous ces brins de connexion qu’elle leur apporte qui leur permet de continuer à interagir et à changer de dynamique.

Mais Skarsten, qui joue la méchante Alice, a déclaré que son personnage ne serait pas trop content de l’arrivée de Ryan, car cela déjouait son plan de faire tomber sa sœur jumelle, Kate.

“Je pense qu’Alice va être énervée,” dit Skarsten. «Ici, elle a ce plan magnifiquement complexe pour la disparition de sa sœur, et cela aura été déjoué. Mais elle va aussi avoir beaucoup de raisons de s’inquiéter.

Le panneau «Batwoman» de DC Fandome est diffusé sur leur site Web jusqu’à dimanche à 10 h HP.