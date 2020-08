Bella Thorne a déjà gagné 2 millions de dollars depuis qu’elle a rejoint OnlyFans il y a à peine une semaine.

L’ancienne star de Disney facture aux utilisateurs 20 $ par mois pour accéder à son flux. Elle prévoit de mettre les bénéfices dans sa société de production et dans des œuvres caritatives.

OnlyFans permet aux influenceurs, aux artistes adultes et aux célébrités de partager du contenu qui peut être trop X pour les directives d’Instagram ou de Twitter. Thorne dit qu’elle utilise également le site comme recherche pour un nouveau film sur lequel elle travaille actuellement avec le réalisateur Sean Baker, connu pour ses films indépendants tels que The Florida Project et Tangerine.

«C’est une fonctionnalité que nous recherchons dans la mesure où je la vis actuellement», a expliqué Thorne au Los Angeles Times. «Quels sont les tenants et les aboutissants? Que fait une plate-forme comme celle-ci à ses utilisateurs? Quel est le matériau de connexion entre votre vie et votre vie dans le monde d’OnlyFans? … Comment cela peut-il changer votre vie pour le pire et le meilleur? Jusqu’où êtes-vous prêt à aller et jusqu’où voulez-vous aller? Vous pouvez être moi, ou cette talentueuse fille du Montana, et OnlyFans pourrait changer votre vie – si vous le souhaitez, bien sûr.

L’actrice de 22 ans est toujours en train de comprendre ce qu’elle souhaite partager sur la plateforme. Sa page présente actuellement des images suggestives, mais rien de explicitement graphique.