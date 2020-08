L’actrice Bella Thorne, L’enfant star de Disney Channel, a gagné un million de dollars pendant vos premières 24 heures lors de l’inscription sur le réseau social OnlyFans, ce qui oblige les adeptes de chaque profil à un paiement mensuel pour visualiser son contenu.

L’actrice, qui s’est inscrite au service la semaine dernière, a déjà gagné plus de deux millions de dollars en moins de sept jours après avoir enregistré le record de la meilleure première sur la plateforme, a rapporté OnlyFans, où elle facture environ 20 dollars à chaque utilisateur. vous voulez voir vos photos et vidéos.

Thorne est la dernière célébrité à rejoindre le réseau social, né en 2016 afin de fournir des revenus directs aux créateurs de contenu plus difficiles à monétiser sur d’autres réseaux sociaux.

L’année dernière, en particulier pendant la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus, des artistes tels que le rappeur Cardi B, le casting de «Real Housewives of New York» et le mannequin Blac Chyna ont créé leurs profils.

C’est également devenu une plateforme idéale pour vendre des publications érotiques ou pornographiques, qui seraient censurées sur d’autres réseaux sociaux, à une masse d’utilisateurs qui dépasse déjà les 50 millions d’abonnés et 700 mille créateurs de contenu.

« Je ne fais pas de nus »

C’est ce qu’a déclaré l’actrice de 22 ans sur son profil Twitter.

Aussi nooooo je ne fais pas de nudité !!! https://t.co/vJECHqF4uW – BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 26 août 2020

S’adressant au Los Angeles Times, Bella Thorne a déclaré qu’avec les bénéfices, elle espérait financer des projets cinématographiques et aider une cause caritative, en plus de réaliser des bénéfices pour elle-même.

Divers médias ont souligné que son profil lucratif contient de nombreuses images suggestives mais non explicites.

Il y a quelques mois, Bella Thorne a annoncé qu’elle ferait son premier film porno, en tant que réalisatrice.

