Bella Thorne a présenté ses excuses pour avoir potentiellement mis en péril les moyens de subsistance des travailleuses du sexe sur OnlyFans après avoir été accusée d’avoir «escroqué» le système avec son compte très médiatisé.

Samedi 29 août, l’actrice a présenté des excuses via une série de tweets, affirmant que son intention de rejoindre OnlyFans était “d’attirer l’attention sur le site, [because] plus il y a de personnes sur le site, plus il y a de chances de normaliser les stigmates. “

«En essayant de faire cela, je vous ai blessé», a écrit Thorne, s’adressant aux innombrables travailleuses du sexe qui se sont prononcées depuis que OnlyFans a changé leurs politiques à la suite des abus présumés du système par Thorne.

En tant que “visage grand public”, elle a déclaré qu’elle souhaitait utiliser sa plateforme de célébrités pour “plaider en faveur de quelque chose de plus grand que [her]soi.”

«J’ai risqué ma carrière à plusieurs reprises pour éliminer la stigmatisation derrière le travail du sexe, la pornographie et la haine naturelle que les gens crachent derrière tout ce qui a trait au sexe. J’ai écrit et réalisé un porno contre les sourcils élevés de mes pairs et de mes managers parce que JE VOULAIS aider. la stigmatisation derrière le sexe », a poursuivi Thorne.

“Encore une fois, dans ce processus, je vous ai blessé et pour cela je suis vraiment désolée”, a-t-elle ajouté, partageant qu’elle prévoyait de rencontrer OnlyFans pour savoir pourquoi ils ont instauré de nouvelles restrictions.

“C’est f — ed up et je suis désolé … commentez les idées ou les préoccupations que vous voulez soulever [OnlyFans], et envoyez-moi vos liens et une photo pour que je puisse vous promouvoir », a conclu la star.

En août, Thorne a rejoint OnlyFans et a gagné 2 millions de dollars lors de sa première semaine sur la plate-forme.

Cependant, la controverse a éclaté lorsque l’actrice aurait facturé 200 $ aux utilisateurs individuels pour du contenu nu à la carte, bien que le contenu ne soit pas réellement nu. Thorne a même partagé sur Twitter qu’elle n’avait pas l’intention de «faire de la nudité».

Les créateurs de contenu de OnlyFans, dont beaucoup sont des travailleuses du sexe, ont par la suite affirmé que la plate-forme avait modifié leurs politiques, limitant le montant qu’ils pouvaient facturer pour le contenu PPV ainsi que le montant que les utilisateurs peuvent désormais donner aux créateurs de contenu pour leur travail. La période de paiement d’OnlyFans aurait également été prolongée de 7 à 30 jours, apparemment en raison du grand nombre d’utilisateurs qui ont demandé des remboursements pour le contenu non nu de Thorne.

Dans une déclaration adressée au magazine Paper, OnlyFans a affirmé que ses nouvelles limites de transaction visent à “aider à éviter les dépenses excessives et à permettre à nos utilisateurs de continuer à utiliser le site en toute sécurité. Nous apprécions tous les commentaires reçus depuis la mise en œuvre de cette modification et nous continuerons à revoir ces limites. Notre objectif reste de fournir la meilleure plateforme possible à la communauté OnlyFans. “

OnlyFans a également confirmé que “toute modification des limites de transaction n’est basée sur aucun utilisateur”.