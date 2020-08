Avec une plate-forme vient la responsabilité, et c’est la leçon que de nombreux influenceurs apprennent à leurs dépens au cours de cette récente vague d ‘«annulation». La star de TikTok Benji Krol et son petit ami, Jorge Garay, se sont tous deux retrouvés dans l’eau chaude après qu’un fan se soit manifesté en affirmant que le couple avait tenté de toiletter l’un de leurs fans.

Alors que Benji avait initialement nié l’accusation, il a ensuite publié des excuses sur Twitter, affirmant que sa réponse tardive était attribuée à son récent séjour à l’hôpital.

Benji Krol a admis avoir tenté de se suicider après qu’un disciple l’ait accusé de toilettage.

L’accusation initiale a été portée par un compte Twitter anonyme, qui a ensuite été suggéré d’être créé par un ami de confiance de la victime. Dans le fil alléguant que Benji et Jorge avaient tenté de les toiletter, ils ont spécifiquement affirmé que le couple avait demandé à l’adepte de les regarder se masturber sur FaceTime, tout en sachant qu’ils n’avaient que 15 ans.

Dans ses excuses, Benji a admis que sa réponse tardive était due à une récente tentative de suicide qui l’a laissé à l’hôpital.

Source: Instagram

«J’étais à l’hôpital et je me rétablissais et j’essayais de tout reconstituer. Je n’essaie pas de gagner des points de sympathie en vous disant cela, je donne juste la véritable explication que vous méritez tous d’être si tard pour répondre», écrit-il. dans des excuses de style notes-app.

Il a poursuivi en précisant qu’il avait initialement nié les accusations, affirmant que certaines d’entre elles étaient fausses, mais maintenant qu’il avait parfaitement compris de quoi il était accusé, il voulait s’excuser.

«D’après ce que vous avez entendu sur ce que nous avons fait, je sais que c’est vrai en partie. FaceTime», a-t-il déclaré. “… Je sais que c’était extrêmement faux et je n’essaye en aucun cas d’excuser quoi que ce soit parce que je n’aurais jamais dû se produire de toute façon, et je me suis excusé auprès de la personne affectée après que cela se soit produit et je me suis senti horriblement à ce sujet depuis.”

Il revendique la responsabilité de cette accusation en particulier, mais reste ferme sur le fait que les autres accusations portées contre lui sont fausses.

“Je n’ai jamais rien fait de tel auparavant et je ne ferai plus jamais rien de tel (sic)”, a-t-il écrit.

Le compte qui a fait les demandes initiales contre Benji et Jorge a depuis été suspendu.

Benji et Jorge ont-ils rompu?

Dans le tweet d’excuses de Benji, il a admis qu’il n’était pas certain de ce qui allait se passer pour lui et Jorge. Il a affirmé que Jorge ne lui avait pas rendu visite pendant qu’il était à l’hôpital et il soupçonnait qu’il était parti pour rentrer chez lui.

“Je sais pour l’instant seulement qu’il m’a quitté et je suppose qu’il est retourné chez lui qui est à des heures de route”, a écrit Benji dans ses excuses. “Il ne m’a parlé que brièvement et n’a pas l’intention de me voir de si tôt.”

Pour le moment, il n’est pas tout à fait clair si Benji et Jorge se sont officiellement séparés, même s’il est probable qu’ils soient au moins en pause.

“Je l’aime tellement et je me soucie vraiment de lui, je ne pense pas qu’il soit préférable pour nous de continuer à être ensemble”, a écrit Benji.

Pour le moment, Jorge n’a fait aucun commentaire sur les accusations portées contre lui et est resté inactif sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Si vous avez besoin d’aide, appelez la hotline nationale contre les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 ou visitez RAINN.org pour discuter en ligne en tête-à-tête avec un spécialiste de l’assistance à tout moment.

